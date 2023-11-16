На Волині у чоловіка вилучили 5 ножів, які він носив у пакеті
Сьогодні, 11:20
У Маневичах поліцейські вилучили у 39-річного чоловіка аж 5 ножів.
Про це повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.
7 січня близько 17.00 години увагу поліцейських привернув чоловік з пакунком. В ході спілкування та поверхневого огляду у поліетиленовому пакеті останнього виявили 5 предметів, зовні схожих на холодну зброю.
За вказаним фактом відомості внесені до ЄРДР за ч.2 ст.263 КК України. Вилучені предмети скеровано на дослідження.Триває досудове розслідування.
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Про це повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.
7 січня близько 17.00 години увагу поліцейських привернув чоловік з пакунком. В ході спілкування та поверхневого огляду у поліетиленовому пакеті останнього виявили 5 предметів, зовні схожих на холодну зброю.
За вказаним фактом відомості внесені до ЄРДР за ч.2 ст.263 КК України. Вилучені предмети скеровано на дослідження.Триває досудове розслідування.
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