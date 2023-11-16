На Волині у чоловіка вилучили 5 ножів, які він носив у пакеті





Про це повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.



7 січня близько 17.00 години увагу поліцейських привернув чоловік з пакунком. В ході спілкування та поверхневого огляду у поліетиленовому пакеті останнього виявили 5 предметів, зовні схожих на холодну зброю.



За вказаним фактом відомості внесені до ЄРДР за ч.2 ст.263 КК України. Вилучені предмети скеровано на дослідження.Триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маневичах поліцейські вилучили у 39-річного чоловіка аж 5 ножів.Про це повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.7 січня близько 17.00 години увагу поліцейських привернув чоловік з пакунком. В ході спілкування та поверхневого огляду у поліетиленовому пакеті останнього виявили 5 предметів, зовні схожих на холодну зброю.За вказаним фактом відомості внесені до ЄРДР за ч.2 ст.263 КК України. Вилучені предмети скеровано на дослідження.Триває досудове розслідування.

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