У місті на Волині спалахнув житловий будинок





Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС в області.



До надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Сагайдачного у Ківерцях. На місце виклику прибули рятувальники 6-ї державно пожежно-рятувальної частини м. Ківерці, 1-ї, 25-ї ДПРЧ та представники оперативно-координаційного центру з Луцька.



На місці події рятувальники організували 3 ланки ГДЗС в складі, якої провели розвідку палаючого будинку.



Загалом на гасіння подали 3 ручних ствола, залучено 20 вогнеборців та 3 одинці техніки. Потерпілих немає.



Причина пожежі встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці ДСНС ліквідували пожежу у житловому будинку, що виникла у місті Ківерці Луцького району.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС в області.До надзвичайників надійшлона вулиці Сагайдачного у Ківерцях. На місце виклику прибули рятувальники 6-ї державно пожежно-рятувальної частини м. Ківерці, 1-ї, 25-ї ДПРЧ та представники оперативно-координаційного центру з Луцька.На місці події рятувальники організували 3 ланки ГДЗС в складі, якої провели розвідку палаючого будинку.Загалом на гасіння подали 3 ручних ствола, залучено 20 вогнеборців та 3 одинці техніки. Потерпілих немає.Причина пожежі встановлюється.

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