У місті на Волині спалахнув житловий будинок

У місті на Волині спалахнув житловий будинок
Бійці ДСНС ліквідували пожежу у житловому будинку, що виникла у місті Ківерці Луцького району.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС в області.

До надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Сагайдачного у Ківерцях. На місце виклику прибули рятувальники 6-ї державно пожежно-рятувальної частини м. Ківерці, 1-ї, 25-ї ДПРЧ та представники оперативно-координаційного центру з Луцька.

На місці події рятувальники організували 3 ланки ГДЗС в складі, якої провели розвідку палаючого будинку.

Загалом на гасіння подали 3 ручних ствола, залучено 20 вогнеборців та 3 одинці техніки. Потерпілих немає.

Причина пожежі встановлюється.

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Теги: пожежа, Волинь
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