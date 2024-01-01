У місті на Волині спалахнув житловий будинок
Сьогодні, 11:31
Бійці ДСНС ліквідували пожежу у житловому будинку, що виникла у місті Ківерці Луцького району.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС в області.
До надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Сагайдачного у Ківерцях. На місце виклику прибули рятувальники 6-ї державно пожежно-рятувальної частини м. Ківерці, 1-ї, 25-ї ДПРЧ та представники оперативно-координаційного центру з Луцька.
На місці події рятувальники організували 3 ланки ГДЗС в складі, якої провели розвідку палаючого будинку.
Загалом на гасіння подали 3 ручних ствола, залучено 20 вогнеборців та 3 одинці техніки. Потерпілих немає.
Причина пожежі встановлюється.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС в області.
До надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Сагайдачного у Ківерцях. На місце виклику прибули рятувальники 6-ї державно пожежно-рятувальної частини м. Ківерці, 1-ї, 25-ї ДПРЧ та представники оперативно-координаційного центру з Луцька.
На місці події рятувальники організували 3 ланки ГДЗС в складі, якої провели розвідку палаючого будинку.
Загалом на гасіння подали 3 ручних ствола, залучено 20 вогнеборців та 3 одинці техніки. Потерпілих немає.
Причина пожежі встановлюється.
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