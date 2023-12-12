Помста за Київстар: українські хакери залишили частину Москви без інтернету і ТБ, – ЗМІ





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"Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, зламали московського інтернет-провайдера «М9ком» й позносили його сервери", - повідомив співрозмовник.



За його словами, йдеться про 20 ТБ видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту і т.д. Як наслідок - частина жителів Москви залишилася без інтернету та ТБ.



Нагадаємо, що 12 грудня хакери зламали оператора Київстар. Не працювали послуги голосового зв'язку, СМС, мобільний Інтернет, не відкривався додаток. За атакою стоять російські кіберзлочинці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські хакери зламали московського інтернет-провайдера.Про це повідомило Укрінформу джерело з правоохоронних органів."Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, зламали московського інтернет-провайдера «М9ком» й позносили його сервери", - повідомив співрозмовник.За його словами, йдеться про 20 ТБ видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту і т.д. Як наслідок - частина жителів Москви залишилася без інтернету та ТБ.Нагадаємо, що 12 грудня. Не працювали послуги голосового зв'язку, СМС, мобільний Інтернет, не відкривався додаток. За атакою стоять російські кіберзлочинці.

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