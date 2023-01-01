Доба без «Київстару»: сьогодні планується запуск мобільного зв’язку та інтернету, – СБУ





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Кіберфахівці Служби безпеки України та спеціалісти «Київстару» у взаємодії з іншими державними органами продовжують роботи з відновлення мережі після вчорашньої хакерської атаки.



За попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.



"Цифровій інфраструктурі «Київстару» було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу.



Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності", - йдеться в повідомленні.



СБУ продовжує документувати кібератаку рф по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин рашистів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ допомагає «Київстару» відновити роботу мережі.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Кіберфахівці Служби безпеки України та спеціалісти «Київстару» у взаємодії з іншими державними органами продовжують роботи зЗа попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету."Цифровій інфраструктурі «Київстару» було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу.Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності", - йдеться в повідомленні.СБУ продовжує документувати кібератаку рф по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин рашистів.

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