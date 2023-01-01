На Волині «на щиті» зустрінуть Героя Івана Осіпчука

полеглий військовослужбовець Іван Осіпчук.



Про це у фейсбуці повідомляє Люблинецька територіальна громада.



«Сьогодні нашого Героя – Івана Осіпчука – гуманітарна місія «На Щиті» доправить у місто Ковель. Нині наш Герой повертається додому востаннє і назавжди…» - йдеться у повідомленні.



Тож після обіду траурний кортеж з тілом Героя зустрічатимуть живим коридором пошани на в’їзді в селище Люблинець, а далі проведуть до рідного дому по вулицях Ковельській.



Чин похорону за загиблим Героєм відбудеться завтра.



«Доземний уклін, вічна пам'ять і незгасима слава нашому Герою!» - повідомили у громаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Додому на рідну Волині востаннє повернетьсяПро це у фейсбуці повідомляє Люблинецька територіальна громада.«Сьогодні нашого Героя – Івана Осіпчука – гуманітарна місія «На Щиті» доправить у місто Ковель. Нині наш Герой повертається додому востаннє і назавжди…» - йдеться у повідомленні.Тож після обіду траурний кортеж з тілом Героя зустрічатимуть живим коридором пошани на в’їзді в селище Люблинець, а далі проведуть до рідного дому по вулицях Ковельській.Чин похорону за загиблим Героєм відбудеться завтра.«Доземний уклін, вічна пам'ять і незгасима слава нашому Герою!» - повідомили у громаді.

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