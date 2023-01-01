На Волині «на щиті» зустрінуть Героя Івана Осіпчука
Сьогодні, 12:10
Додому на рідну Волині востаннє повернеться полеглий військовослужбовець Іван Осіпчук.
Про це у фейсбуці повідомляє Люблинецька територіальна громада.
«Сьогодні нашого Героя – Івана Осіпчука – гуманітарна місія «На Щиті» доправить у місто Ковель. Нині наш Герой повертається додому востаннє і назавжди…» - йдеться у повідомленні.
Тож після обіду траурний кортеж з тілом Героя зустрічатимуть живим коридором пошани на в’їзді в селище Люблинець, а далі проведуть до рідного дому по вулицях Ковельській.
Чин похорону за загиблим Героєм відбудеться завтра.
«Доземний уклін, вічна пам'ять і незгасима слава нашому Герою!» - повідомили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Люблинецька територіальна громада.
«Сьогодні нашого Героя – Івана Осіпчука – гуманітарна місія «На Щиті» доправить у місто Ковель. Нині наш Герой повертається додому востаннє і назавжди…» - йдеться у повідомленні.
Тож після обіду траурний кортеж з тілом Героя зустрічатимуть живим коридором пошани на в’їзді в селище Люблинець, а далі проведуть до рідного дому по вулицях Ковельській.
Чин похорону за загиблим Героєм відбудеться завтра.
«Доземний уклін, вічна пам'ять і незгасима слава нашому Герою!» - повідомили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині «на щиті» зустрінуть Героя Івана Осіпчука
Сьогодні, 12:10
Доба без «Київстару»: сьогодні планується запуск мобільного зв’язку та інтернету, – СБУ
Сьогодні, 12:00
П’ятьох волинян нагородили відзнаками Верховної Ради України
Сьогодні, 11:37