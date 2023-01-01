На Волині «на щиті» зустрінуть Героя Івана Осіпчука

На Волині «на щиті» зустрінуть Героя Івана Осіпчука
Додому на рідну Волині востаннє повернеться полеглий військовослужбовець Іван Осіпчук.

Про це у фейсбуці повідомляє Люблинецька територіальна громада.

«Сьогодні нашого Героя – Івана Осіпчука – гуманітарна місія «На Щиті» доправить у місто Ковель. Нині наш Герой повертається додому востаннє і назавжди…» - йдеться у повідомленні.
На Волині «на щиті» зустрінуть Героя Івана Осіпчука

Тож після обіду траурний кортеж з тілом Героя зустрічатимуть живим коридором пошани на в’їзді в селище Люблинець, а далі проведуть до рідного дому по вулицях Ковельській.

Чин похорону за загиблим Героєм відбудеться завтра.

«Доземний уклін, вічна пам'ять і незгасима слава нашому Герою!» - повідомили у громаді.

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Теги: загиблі, війна
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