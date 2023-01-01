Війна обірвала життя волинянина Івана Осіпчука

Війна обірвала життя волинянина Івана Осіпчука
У боях із російськими загарбниками вчора, 8 грудня, загинув військовослужбовець із Волині Іван Осіпчук.

Про це у фейсбуці повідомляє Люблинецька громада.

Страшна звістка сьогодні, 9 грудня, прийшла до громади - відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов’язок в бою за Україну в районі населеного пункту Подоли на Харківщині загинув житель Люблинця Іван Осіпчук.
Війна обірвала життя волинянина Івана Осіпчука

У зв'язку із сумною подією у Люблинецькій громаді з 9 грудня оголошується триденна жалоба.

«Інформацію про скорботну зустріч Героя та чин похорону повідомимо згодом. Глибокі співчуття рідним і близьким загиблого Захисника! Вічна пам'ять, честь і слава нашому Герою!» повідомили у громаді.


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Теги: загиблі, війна
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