У Волинській теробороні на фронті воює директор страхової компанії

Волиняниндо початку повномасштабного вторгнення очолював обласну філію великої страхової компанії, але добровольцем пішов до ТЦК.Про це в телеграмі повідомляє 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.До широкомасштабного вторгнення рф Сергій Руденко обіймав посаду директора Волинської філії однієї із страхових груп.Проте вже 25 лютого 2022 року чоловік поставив на паузу свою професійну кар’єру, добровольцем прийшов до військкомату і став до лав Волинської бригади тероборони.«Колеги Сергія не забувають свого мобілізованого товариша – днями знову передали в бригаду чергову партію потрібних речей. Насамперед це 10 FPV-дронів і 10 акумуляторних батарей до них. А ще – кілька великих ящиків зі смаколиками», - повідомили у військовій частині.Нагадаємо, військовослужбовці Волинської тероборони, які виконують бойові завдання на фронті,День Збройних сил України.