Волинські воїни на фронті гучно відзначили День ЗСУ

Волинські воїни на фронті гучно відзначили День ЗСУ
Військовослужбовці Волинської тероборони, які виконують бойові завдання на фронті, гучно відзначили День Збройних сил України.

Про це у телеграмі інформує 100-та окрема бригада Територіальної оборони Збройних сил України.

«День Збройних Сил України треба відзначати гучно! – Саме так вирішили артилеристи 100 обр ТрО», - повідомили у військовій частині.

У тісній співпраці з приданим розрахунком гармашів 45 окремої артилерійської бригади волинські тероборонівці сьогодні, 6 грудня 2023 року, вистежили ворожу «мотолигу» (МТ ЛБ).

«Причіпна саморухома гаубиця FH70 калібру 155 мм не підвела – орківська «мотолига» горіла яскраво та бавовняно!» - додали у Волинській теробороні.


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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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