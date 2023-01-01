Волинські воїни на фронті гучно відзначили День ЗСУ
Сьогодні, 18:01
Військовослужбовці Волинської тероборони, які виконують бойові завдання на фронті, гучно відзначили День Збройних сил України.
Про це у телеграмі інформує 100-та окрема бригада Територіальної оборони Збройних сил України.
«День Збройних Сил України треба відзначати гучно! – Саме так вирішили артилеристи 100 обр ТрО», - повідомили у військовій частині.
У тісній співпраці з приданим розрахунком гармашів 45 окремої артилерійської бригади волинські тероборонівці сьогодні, 6 грудня 2023 року, вистежили ворожу «мотолигу» (МТ ЛБ).
«Причіпна саморухома гаубиця FH70 калібру 155 мм не підвела – орківська «мотолига» горіла яскраво та бавовняно!» - додали у Волинській теробороні.
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Про це у телеграмі інформує 100-та окрема бригада Територіальної оборони Збройних сил України.
«День Збройних Сил України треба відзначати гучно! – Саме так вирішили артилеристи 100 обр ТрО», - повідомили у військовій частині.
У тісній співпраці з приданим розрахунком гармашів 45 окремої артилерійської бригади волинські тероборонівці сьогодні, 6 грудня 2023 року, вистежили ворожу «мотолигу» (МТ ЛБ).
«Причіпна саморухома гаубиця FH70 калібру 155 мм не підвела – орківська «мотолига» горіла яскраво та бавовняно!» - додали у Волинській теробороні.
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