Волинські воїни на фронті гучно відзначили День ЗСУ

Волинської тероборони, які виконують бойові завдання на фронті, гучно відзначили День Збройних сил України.



Про це у телеграмі інформує 100-та окрема бригада Територіальної оборони Збройних сил України.



«День Збройних Сил України треба відзначати гучно! – Саме так вирішили артилеристи 100 обр ТрО», - повідомили у військовій частині.



У тісній співпраці з приданим розрахунком гармашів 45 окремої артилерійської бригади волинські тероборонівці сьогодні, 6 грудня 2023 року, вистежили ворожу «мотолигу» (МТ ЛБ).



«Причіпна саморухома гаубиця FH70 калібру 155 мм не підвела – орківська «мотолига» горіла яскраво та бавовняно!» - додали у Волинській теробороні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці, які виконують бойові завдання на фронті, гучно відзначили День Збройних сил України.Про це у телеграмі інформує 100-та окрема бригада Територіальної оборони Збройних сил України.«День Збройних Сил України треба відзначати гучно! – Саме так вирішили артилеристи 100 обр ТрО», - повідомили у військовій частині.У тісній співпраці з приданим розрахунком гармашів 45 окремої артилерійської бригади волинські тероборонівці сьогодні, 6 грудня 2023 року, вистежили ворожу «мотолигу» (МТ ЛБ).«Причіпна саморухома гаубиця FH70 калібру 155 мм не підвела – орківська «мотолига» горіла яскраво та бавовняно!» - додали у Волинській теробороні.

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