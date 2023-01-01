Патрульні привезли подарунки для малечі у волинській лікарні
Сьогодні, 18:22
Луцькі патрульні сьогодні, 6 грудня, привітали з Днем Святого Миколая діток, які перебувають в лікарні.
Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.
За гарною традицією сьогодні інспектори вирушили у Волинську обласну дитячу лікарню, щоб роздати маленьким пацієнтам солодкі гостинці.
Один з поліцейських переодягнувся у Святого Миколая. Діти були в захваті, коли бачили в медзакладі головного героя сьогоднішнього свята. Вони з радістю розповідали йому вірші та виконували пісні.
Патрульні не оминули увагою жодного з близько двох сотень пацієнтів. Тож ніхто не залишився без подарунка від поліцейських.
Нагадаємо, луцькі патрульні супроводили до лікарні батьків з дитиною, яка потребувала допомоги.
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Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.
За гарною традицією сьогодні інспектори вирушили у Волинську обласну дитячу лікарню, щоб роздати маленьким пацієнтам солодкі гостинці.
Один з поліцейських переодягнувся у Святого Миколая. Діти були в захваті, коли бачили в медзакладі головного героя сьогоднішнього свята. Вони з радістю розповідали йому вірші та виконували пісні.
Патрульні не оминули увагою жодного з близько двох сотень пацієнтів. Тож ніхто не залишився без подарунка від поліцейських.
Нагадаємо, луцькі патрульні супроводили до лікарні батьків з дитиною, яка потребувала допомоги.
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