Патрульні привезли подарунки для малечі у волинській лікарні

Патрульні привезли подарунки для малечі у волинській лікарні
Луцькі патрульні сьогодні, 6 грудня, привітали з Днем Святого Миколая діток, які перебувають в лікарні.

Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.

За гарною традицією сьогодні інспектори вирушили у Волинську обласну дитячу лікарню, щоб роздати маленьким пацієнтам солодкі гостинці.

Один з поліцейських переодягнувся у Святого Миколая. Діти були в захваті, коли бачили в медзакладі головного героя сьогоднішнього свята. Вони з радістю розповідали йому вірші та виконували пісні.

Патрульні не оминули увагою жодного з близько двох сотень пацієнтів. Тож ніхто не залишився без подарунка від поліцейських.



Нагадаємо, луцькі патрульні супроводили до лікарні батьків з дитиною, яка потребувала допомоги.

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Теги: діти, Волинь
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