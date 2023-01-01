Патрульні привезли подарунки для малечі у волинській лікарні

Луцькі патрульні сьогодні, 6 грудня, привітали з Днем Святого Миколая діток, які перебувають в лікарні.Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.За гарною традицією сьогодні інспектори вирушили у Волинську обласну дитячу лікарню, щоб роздати маленьким пацієнтам солодкі гостинці.Один з поліцейських переодягнувся у Святого Миколая. Діти були в захваті, коли бачили в медзакладі головного героя сьогоднішнього свята. Вони з радістю розповідали йому вірші та виконували пісні.Патрульні не оминули увагою жодного з близько двох сотень пацієнтів. Тож ніхто не залишився без подарунка від поліцейських.Нагадаємо,батьків з дитиною, яка потребувала допомоги.