У Києві засяяла головна ялинка країни
Сьогодні, 18:38
На Софійській площі у столиці сьогодні, 6 грудня, засяяла головна ялинка України. Її встановили за кошти благодійників.
Тема локації − "Хоробрі серця", присвячена захисникам і захисницям України, пише Правда. Життя.
"Сьогодні, за традицією – в день Святого Миколая, на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці країни. Наша ялинка, як і минулого року, – штучна, заввишки 12 метрів. Її встановили й прикрасили за кошти меценатів", – сказав мер Києва Віталій Кличко.
Новорічне дерево прикрашають іграшки у формі блакитних та жовтих сердець. На верхівці – Герб України.
Поруч з ялинкою є фотозона у вигляді серця, яка теж присвячена військовим, та маленькі ялинки, оздоблені жовтими й синіми серцями.
"За донат кожен відвідувач може забрати із собою одну прикрасу на згадку. Задонатити можна через qr-коди, які надають благодійні та волонтерські організації, що долучились до ініціативи", – додає Кличко.
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Тема локації − "Хоробрі серця", присвячена захисникам і захисницям України, пише Правда. Життя.
"Сьогодні, за традицією – в день Святого Миколая, на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці країни. Наша ялинка, як і минулого року, – штучна, заввишки 12 метрів. Її встановили й прикрасили за кошти меценатів", – сказав мер Києва Віталій Кличко.
Новорічне дерево прикрашають іграшки у формі блакитних та жовтих сердець. На верхівці – Герб України.
Поруч з ялинкою є фотозона у вигляді серця, яка теж присвячена військовим, та маленькі ялинки, оздоблені жовтими й синіми серцями.
"За донат кожен відвідувач може забрати із собою одну прикрасу на згадку. Задонатити можна через qr-коди, які надають благодійні та волонтерські організації, що долучились до ініціативи", – додає Кличко.
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