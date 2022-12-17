У Києві засяяла головна ялинка країни

У Києві засяяла головна ялинка країни
На Софійській площі у столиці сьогодні, 6 грудня, засяяла головна ялинка України. Її встановили за кошти благодійників.

Тема локації − "Хоробрі серця", присвячена захисникам і захисницям України, пише Правда. Життя.

"Сьогодні, за традицією – в день Святого Миколая, на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці країни. Наша ялинка, як і минулого року, – штучна, заввишки 12 метрів. Її встановили й прикрасили за кошти меценатів", – сказав мер Києва Віталій Кличко.
У Києві засяяла головна ялинка країни

Новорічне дерево прикрашають іграшки у формі блакитних та жовтих сердець. На верхівці – Герб України.
У Києві засяяла головна ялинка країни

Поруч з ялинкою є фотозона у вигляді серця, яка теж присвячена військовим, та маленькі ялинки, оздоблені жовтими й синіми серцями.
У Києві засяяла головна ялинка країни

"За донат кожен відвідувач може забрати із собою одну прикрасу на згадку. Задонатити можна через qr-коди, які надають благодійні та волонтерські організації, що долучились до ініціативи", – додає Кличко.

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Теги: ялинка, Новий рік
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