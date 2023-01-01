Спомин про Героя. Волинянин Анатолій Боговід поліг на початку великої війни

Спомин про Героя. Волинянин Анатолій Боговід поліг на початку великої війни
Волинянин Анатолій Боговід (позивний «Депутат») загинув 7 березня 2022 року поблизу села Дмитрівка.

У бою отримав поранення, несумісне з життям, повідомляє у фейсбуці Янголи на щиті Ратне.

Народився 26 січня 1994 у селі Піски-Річицькі Забродівської громади. Після закінчення школи, вступив до Володимир-Волинського коледжу та здобув фах електрика-механіка. У вільний час любив рибалити та збирати гриби.

У 2016-2019 роках Анатолій брав учать в АТО/ООС. З початком повномасштабного вторгнення не стояв осторонь і став на захист Україну в лавах 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Спомин про Героя. Волинянин Анатолій Боговід поліг на початку великої війни

Служив на посаді навідника. За час служби проявив себе як вправний боєць та надійний побратим. Неодноразово нагороджений почесними грамотами та відзнаками.

«Мій син був дуже щедрим і добрим. Мав багато друзів та дуже любив свою сім’ю. Був доброзичливим та уважним, ніколи й нікому не відмовляв у допомозі. По сей день не віриться, що його вже немає і не буде…»- поділилася спогадами мама Надія.

Поховали захисника у рідному селі.

«Другий рік минає з дня загибелі Анатолія та батьки, двоє братів і сестра не можуть змиритися з втратою найріднішої людини, гідного та вірного сина своєї держави! Спочивай з Богом, Герою!» - йдеться у повідомленні.


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Теги: загиблі, війна
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