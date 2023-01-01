Волиняни здобули 3 медалі на всеукраїнському турнірі з дзюдо
Сьогодні, 19:22
У Всеукраїнському турнірі з дзюдо, що відбувся на Львівщині з нагоди Дня Збройних сил України, спортсмени з Підгайцівської громади вибороли три нагороди.
Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.
У Новояворівську відбувся всеукраїнський турнір із дзюдо «Новояворівськ JUDO OPEN». У змаганнях взяли участь спортсмени 2012-2013 та 2014-2015 років народження з Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Волинської областей.
Підгайцівську громаду представляли вихованці секції дзюдо з Підгайців, тренер Роман Качковський.
Результати:
II місце - Юртаєв Олексій;
III місце - Сиротюк Тимофій;
III місце - Цикалюк Богдан.
"Це другі змагання всеукраїнського рівня для наших вихованців і досить гарний результат для дітей, які тренуються впродовж року, один зі спортсменів - 2 роки у дзюдо", - розповів тренер Роман Качковський.
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Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.
У Новояворівську відбувся всеукраїнський турнір із дзюдо «Новояворівськ JUDO OPEN». У змаганнях взяли участь спортсмени 2012-2013 та 2014-2015 років народження з Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Волинської областей.
Підгайцівську громаду представляли вихованці секції дзюдо з Підгайців, тренер Роман Качковський.
Результати:
II місце - Юртаєв Олексій;
III місце - Сиротюк Тимофій;
III місце - Цикалюк Богдан.
"Це другі змагання всеукраїнського рівня для наших вихованців і досить гарний результат для дітей, які тренуються впродовж року, один зі спортсменів - 2 роки у дзюдо", - розповів тренер Роман Качковський.
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