Волиняни здобули 3 медалі на всеукраїнському турнірі з дзюдо

Волиняни здобули 3 медалі на всеукраїнському турнірі з дзюдо
У Всеукраїнському турнірі з дзюдо, що відбувся на Львівщині з нагоди Дня Збройних сил України, спортсмени з Підгайцівської громади вибороли три нагороди.

Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.

У Новояворівську відбувся всеукраїнський турнір із дзюдо «Новояворівськ JUDO OPEN». У змаганнях взяли участь спортсмени 2012-2013 та 2014-2015 років народження з Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Волинської областей.

Підгайцівську громаду представляли вихованці секції дзюдо з Підгайців, тренер Роман Качковський.

Результати:

II місце - Юртаєв Олексій;
III місце - Сиротюк Тимофій;
III місце - Цикалюк Богдан.
Волиняни здобули 3 медалі на всеукраїнському турнірі з дзюдо

"Це другі змагання всеукраїнського рівня для наших вихованців і досить гарний результат для дітей, які тренуються впродовж року, один зі спортсменів - 2 роки у дзюдо", - розповів тренер Роман Качковський.
Волиняни здобули 3 медалі на всеукраїнському турнірі з дзюдо

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Теги: спорт, Волинь
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