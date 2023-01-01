Волиняни здобули 3 медалі на всеукраїнському турнірі з дзюдо

У Всеукраїнському турнірі з дзюдо, що відбувся на Львівщині з нагоди Дня Збройних сил України, спортсмени з Підгайцівської громади вибороли три нагороди.Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.У Новояворівську відбувся всеукраїнський турнір із дзюдо «Новояворівськ JUDO OPEN». У змаганнях взяли участь спортсмени 2012-2013 та 2014-2015 років народження з Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Волинської областей.Підгайцівську громаду представляли вихованці секції дзюдо з Підгайців, тренерРезультати:II місце -III місце -III місце -"Це другі змаганнядля наших вихованців і досить гарний результат для дітей, які тренуються впродовж року, один зі спортсменів - 2 роки у дзюдо", - розповів тренер Роман Качковський.