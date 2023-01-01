У Луцьку копи допомогли доправити до лікарні хвору дитину
Сьогодні, 13:52
Луцькі патрульні супроводили до лікарні батьків з дитиною, яка потребувала допомоги.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
На проспекті Перемоги до екіпажу, який здійснював перекриття руху, звернувся один з водіїв, який разом із сім’єю застряг в заторі. Він розповів, що везе до медичного закладу свою доньку. В дівчинки була підвищена температура тіла, вона почувалася зле та потребувала негайної допомоги лікарів. Тож громадянин попросив поліцейських про допомогу.
Патрульний, не гаючи часу, звернувся до колег, які перебували неподалік. Ввімкнувши звуковий сигнал та проблискові маячки, інспектори Дмитро Дуда та Василь Цвіх супроводили автомобіль родини до лікарні.
Нагадаємо, у Луцьку водій маршрутки, нехтуючи безпекою пасажирів та інших учасників дорожнього руху, проїхав на червоний. Поліцейські притягнули його до відповідальності.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
На проспекті Перемоги до екіпажу, який здійснював перекриття руху, звернувся один з водіїв, який разом із сім’єю застряг в заторі. Він розповів, що везе до медичного закладу свою доньку. В дівчинки була підвищена температура тіла, вона почувалася зле та потребувала негайної допомоги лікарів. Тож громадянин попросив поліцейських про допомогу.
Патрульний, не гаючи часу, звернувся до колег, які перебували неподалік. Ввімкнувши звуковий сигнал та проблискові маячки, інспектори Дмитро Дуда та Василь Цвіх супроводили автомобіль родини до лікарні.
Нагадаємо, у Луцьку водій маршрутки, нехтуючи безпекою пасажирів та інших учасників дорожнього руху, проїхав на червоний. Поліцейські притягнули його до відповідальності.
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