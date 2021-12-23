Волинянка втретє стала переможницею Радіодиктанту національної єдності

Вчителька української мови і літератури із села Комарове Ковельського району Галина Шура втретє стала переможницею Всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності.



Результати радіодиктанту-2023 5 грудня оголосили під час прямого ефіру на "Українському радіо". Окрім Галини Шури жодної помилки не допустила також жителька Львівської області Христина Гоянюк.



Як розповіла



"Дякую ЗСУ, що дали можливість написати. За диктант не була впевнена, ніби так усе написала. Але, думаю, хай вже професіонали перевірять, бо знову щось десь не помічу. Бо такі емоції, що важко себе контролювати, чужу роботу легше перевірити, а свою — важко", — говорить переможниця радіодиктанту.



Зі слів жінки, текст диктанту для неї був легким і читали його так, як ніби вона його читала своїм учням.



Додає: випробовуватиме свої знання української мови і наступного року. У написанні радіодиктанту волинянка бере участь увосьме. Раніше, 2017-го року, волинянка здобула диплом за бездоганне написання радіодиктанту.



Радіодиктант 2023: яким він був



Радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році. Головна мета — об'єднати всіх українців як в Україні, так і за її межами, а не перевірити знання. Цьогоріч його проводили 23-й рік поспіль. Але вперше 27 жовтня — оскільки змінилася дата відзначення Дня української писемності та мови.



Цьогорічний текст "Дороги України" написала письменниця Катерина Калитко, а читав актор театру та кіно Олексій Гнатковський.



У 2022 році текст радіодиктанту "Твій дім" написала письменниця та режисерка Ірина Цілик. Читала диктант народна артистка Ада Роговцева. Тоді диктант написали понад пів мільйона людей на шести континентах, зокрема науковці на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! втретє стала переможницею Всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності.Результати радіодиктанту-2023 5 грудня оголосили під час прямого ефіру на "Українському радіо". Окрімжодної помилки не допустила також жителька Львівської областіЯк розповіла Суспільному телефоном волинянка, вона дуже рада перемозі у радіодиктанті."Дякую ЗСУ, що дали можливість написати. За диктант не була впевнена, ніби так усе написала. Але, думаю, хай вже професіонали перевірять, бо знову щось десь не помічу. Бо такі емоції, що важко себе контролювати, чужу роботу легше перевірити, а свою — важко", — говорить переможниця радіодиктанту.Зі слів жінки, текст диктанту для неї був легким і читали його так, як ніби вона його читала своїм учням.Додає: випробовуватиме свої знання української мови і наступного року. У написанні радіодиктанту волинянка бере участь увосьме. Раніше, 2017-го року, волинянка здобула диплом за бездоганне написання радіодиктанту.Радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році. Головна мета — об'єднати всіх українців як в Україні, так і за її межами, а не перевірити знання. Цьогоріч його проводили 23-й рік поспіль. Але вперше 27 жовтня — оскільки змінилася дата відзначення Дня української писемності та мови.Цьогорічний текст "Дороги України" написала письменниця, а читав актор театру та кіноУ 2022 році текст радіодиктанту "Твій дім" написала письменниця та режисерка. Читала диктант народна артистка Ада Роговцева. Тоді диктант написали понад пів мільйона людей на шести континентах, зокрема науковці на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.

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