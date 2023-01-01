Через скандальний тендер на Волині сільрада судиться з Держаудитом





Про це пише Валентина Куць на шпальтах



У тендері на капітальний ремонт вулиці Шкільна у Підгайцях за майже 14 мільйонів гривень змагалося два учасники: ТОВ «Житлобуд-2» та ПП «Ространс» з ціновими пропозиціями 13,8 та 13,9 мільйона гривень. В аукціоні конкуренти знизили ціни на однакову суму з різницею лише в одну гривню. Тож перемогу отримало ТОВ «Житлобуд-2» з ціною 13 мільйонів 709 тисяч 851 гривню.



Власником та керівником компанії «Житлобуд-2» є колишній депутат Волинської обласної ради Леонід Стефанович, зять якого Сергій Бохонко мешкає у Підгайцівській громаді і у 2020 році балотувався у депутати цієї громади.



Через деякий час після завершення закупівлі управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області провело її моніторинг і виявило порушення. Зокрема встановили, що підрядник зазначив одноківшевий екскаватор як свій хоча за технічним паспортом його власником є приватне підприємство «Ефект». До речі, ПП «Ефект» належить вже згаданому Сергію Бохонку, зятю Леоніда Стефановича.



Також аудитори виявили, що підрядник надав договір оренди техніки, укладений з ТОВ «Унідор Сервіс», але техніка, зазначена в ньому, належить іншим підприємствам – ТОВ «Унідор Плюс» та ТОВ «Унідор Буд».



Крім неточностей у документах на техніку, також встановили, що «Житлобуд-2» не надав листа про спроможність почати та виконувати роботи без отримання попередньої оплати, якого вимагав замовник у тендерній документації.



Відповідно до законодавства, замовник мав би відхилити таку пропозицію, однак не зробив цього. Тож, аудиторська служба зобов’язала усунути порушення шляхом розірвання договору.



Втім, Підгайцівська сільрада не погодилась з таким висновком і намагається скасувати його у судовому порядку. Справу розглядатиме Волинський окружний адміністративний суд.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині аудит виявив порушення при тендері на ремонт вулиці у Підгайцях і вимагають розірвати договір. Натомість сільрада звернулася до суду.Про це пишена шпальтах Сили правди У тендері на капітальний ремонт вулиці Шкільна у Підгайцях за майже 14 мільйонів гривень змагалося два учасники: ТОВ «Житлобуд-2» та ПП «Ространс» з ціновими пропозиціями 13,8 та 13,9 мільйона гривень. В аукціоні конкуренти знизили ціни на однакову суму з різницею лише в одну гривню. ТожТОВ «Житлобуд-2» з ціною 13 мільйонів 709 тисяч 851 гривню.Власником та керівником компанії «Житлобуд-2» є колишній депутат Волинської обласної ради, зять якогомешкає у Підгайцівській громаді і у 2020 році балотувався у депутати цієї громади.Через деякий час після завершення закупівлі управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області провело її моніторинг і виявило порушення. Зокрема встановили, що підрядник зазначив одноківшевий екскаватор як свій хоча за технічним паспортом його власником є приватне підприємство «Ефект». До речі, ПП «Ефект» належить вже згаданому Сергію Бохонку, зятю Леоніда Стефановича.Також аудитори виявили, що підрядник надав договір оренди техніки, укладений з ТОВ «Унідор Сервіс», але техніка, зазначена в ньому, належить іншим підприємствам – ТОВ «Унідор Плюс» та ТОВ «Унідор Буд».Крім неточностей у документах на техніку, також встановили, що «Житлобуд-2» не надав листа про спроможність почати та виконувати роботи без отримання попередньої оплати, якого вимагав замовник у тендерній документації.Відповідно до законодавства, замовник мав би відхилити таку пропозицію, однак не зробив цього. Тож, аудиторська служба зобов’язала усунути порушення шляхом розірвання договору.Втім, Підгайцівська сільрада не погодилась з таким висновком і намагається скасувати його у судовому порядку. Справу розглядатиме Волинський окружний адміністративний суд.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію