На Волині державі повернули землі оборони уздовж кордону з Польщею вартістю майже 225 мільйонів

За втручання прокуратури на Волині державі повернули землі оборони вартістю майже 225 мільйонів гривень.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Органи Волинської обласної прокуратури вживають заходів задля повернення державі земель оборони – прикордонної смуги уздовж українсько-польського кордону.На виконання рішення Господарського суду Волинської області, яким задоволено позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної військової адміністрації до Рівненської сільської ради Ковельського району, скасовано державну реєстрацію земельної ділянки, що належить до земель оборони, вартістю майже 225 мільйонів гривень загальною площею понад 36 га та повернуто її у державну власність.У суді прокурори довели незаконність проведення інвентаризації земельної ділянки, розташованої між кордоном та лінією прикордонних інженерних споруджень, як земель сільськогосподарського призначення, що обумовило подальше вибуття її із державної власності.