Волинські господині напекли смаколиків для поранених воїнів

Волинські господині напекли смаколиків для поранених воїнів
Кілька десятків коробок з печивом, пиріжками та іншими солодкими смаколиками передали працівники мерії Володимира бійцям 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.

З пропозицією долучитися громаді до збору смачних гостинців для захисників, які проходять лікування у госпіталях Волинської області, нещодавно звернулися військовослужбовці 14-ї ОМБр. Охоче відгукнулися на це прохання дошкільні та заклади загальної середньої освіти Володимир-Волинської міської територіальної громади.

За лічені дні педагогічні та батьківські колективи дитсадків, гімназій та ліцеїв наготували безліч смакоти, яка ледь умістилась у багажник автомобіля військовослужбовців, котрі приїхали по солодкий вантаж до міської ради.

«Щиро дякуємо матусям, бабусям, вчителям – усім дбайливим господиням, які знайшли час та ресурси на смачну випічку для наших захисників. Сподіваємось, що солодощі з Володимира допоможуть бійцям, які проходять лікування у госпіталях, швидше одужати», - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, на Волині ремеслами та фольклором реабілітовували воїнів України. Усі вони зараз проходять лікування в медичних закладах Волині.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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