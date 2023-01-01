Волинські господині напекли смаколиків для поранених воїнів
Сьогодні, 12:40
Кілька десятків коробок з печивом, пиріжками та іншими солодкими смаколиками передали працівники мерії Володимира бійцям 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.
З пропозицією долучитися громаді до збору смачних гостинців для захисників, які проходять лікування у госпіталях Волинської області, нещодавно звернулися військовослужбовці 14-ї ОМБр. Охоче відгукнулися на це прохання дошкільні та заклади загальної середньої освіти Володимир-Волинської міської територіальної громади.
За лічені дні педагогічні та батьківські колективи дитсадків, гімназій та ліцеїв наготували безліч смакоти, яка ледь умістилась у багажник автомобіля військовослужбовців, котрі приїхали по солодкий вантаж до міської ради.
«Щиро дякуємо матусям, бабусям, вчителям – усім дбайливим господиням, які знайшли час та ресурси на смачну випічку для наших захисників. Сподіваємось, що солодощі з Володимира допоможуть бійцям, які проходять лікування у госпіталях, швидше одужати», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Волині ремеслами та фольклором реабілітовували воїнів України. Усі вони зараз проходять лікування в медичних закладах Волині.
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Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.
З пропозицією долучитися громаді до збору смачних гостинців для захисників, які проходять лікування у госпіталях Волинської області, нещодавно звернулися військовослужбовці 14-ї ОМБр. Охоче відгукнулися на це прохання дошкільні та заклади загальної середньої освіти Володимир-Волинської міської територіальної громади.
За лічені дні педагогічні та батьківські колективи дитсадків, гімназій та ліцеїв наготували безліч смакоти, яка ледь умістилась у багажник автомобіля військовослужбовців, котрі приїхали по солодкий вантаж до міської ради.
«Щиро дякуємо матусям, бабусям, вчителям – усім дбайливим господиням, які знайшли час та ресурси на смачну випічку для наших захисників. Сподіваємось, що солодощі з Володимира допоможуть бійцям, які проходять лікування у госпіталях, швидше одужати», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Волині ремеслами та фольклором реабілітовували воїнів України. Усі вони зараз проходять лікування в медичних закладах Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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