Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 7 – 10 грудня

Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.



Цього тижня на сцені розгортатимуться історії з життя українських заробітчанок, вируватимуть почуття туги та самотності, а ще для глядачів підготували прем'єру вистави про життя Тараса Шевченка. Найменших глядачів з нетерпінням чекатиме різдвяне диво.



Пропонуємо огляд вистав, які артисти підготували для поціновувачів театрального мистецтва з 7 до 10 грудня.



У четвер, 7 грудня, о 18:00 на камерній сцені театру драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга у постановці заслуженої артистки України Світлани Органістої.





«За начебто суто людським конфліктом стоїть щось складніше, наприклад, глибинна самотність кожного із персонажів і тужливе «якби», що розбилося об стіну зовнішніх обставин... І, власне, постать самої Жюлі – сучасникам непросто зрозуміти її мотивацію та стрибок у прірву... Не кожен насправді зможе це зробити, бо ж начебто інша епоха, інші поняття та цінності... А проте, коли прислухатися до власної душі, а не розуму, зрозуміти стає легше... Адже кожен із нас – трохи Жюлі, принаймні, у якийсь період життя...», – каже виконавиця головної ролі Дарина Гребенко.



Квитки на вистави можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.



У п’ятницю, 8 грудня, о 18:00 на камерній сцені відбудеться драма-інтерв’ю «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака та Галини Микитенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.



Ця вистава із тих, де можна і посміятися, і поплакати, і пригадати щось своє... І навіть поспілкуватися із журналісткою, що проводить дослідження... Робота її непроста – «витягнути» неприкриту правду про життя українських емігранток в Італії та вивчити химерну природу американських гірок людського щастя і горя, яку фаталісти часто називають долею. Одні історії сповнені болю, інші – несподівано пікантні, а ще якісь – знайомі майже кожному...



Зрештою це вистава і про долю України. Адже попри усі віражі, виклики та розчарування, майбутнє все-таки у руках мудрих, досвідчених та сміливих молодих людей.



9 та 10 грудня о 17:00 у театрі – прем’єрні перегляди вистави-драми «Державна зрада» Рея Лепіки. Режисер-постановник – Заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.



Письменник писав: «Мене по-всякому називали. Одні – приятелем, інші – холопом, бидлом, жлобом, рогулем, когутом... Може, хтось називав і гетьманом». Княгині Варварі зізнавався ж: «Усе, що я вмію, це малювати й писати вірші...» Його звинувачували у підривній діяльності, натомість Репніна була переконана: «Він не причетний до жодної змови! Не тримав у руках зброї і навіть зі злості нікого в житті не вдарив! Це романтичний поет, який, крім усього, ще й чудово малює».



Вистава-драма «Державна зрада» – це спроба у нашому театрі дослідити життєвий шлях та стосунки із владою національного героя та символа України – Тараса Шевченка.



У неділю, 10 грудня, о 12:00 юних та дорослих глядачівзапрошують на різдвяну казку «Піколетто» від Ренато Рашела. Режисер-постановник – Павло Гарбуз.



Під час свят усі бажання можуть здійснитись! Головне – бути доброю, чесною, щирою людиною і, авжеж, мати багато друзів!

Саме таким і був маленький сажотрус Піколетто. Тому доля звела його з самим Баббо Натале – чарівником, який відомий усім італійським діткам, і таким чином його мрія, про яку він навіть не здогадувався, здійснилась!



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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