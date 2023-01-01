На війні загинув волинянин Іван Деркач

Трагічна звістка надійшла у Маневицьку громаду на Волині – загинув військовослужбовецьПро це у фейсбуці повідомляє Маневицький селищний головаЗа його інформацією, 2 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту Батьківщини на Донеччині загинув ще один син Маневицького краю, 32-річний житель села Велика Яблунька Іван Деркач. Він без вагань став на захист рідної Вітчизни у листопаді 2022 року.«Непоправна втрата для мами, батька, сестри, родини… Скільки ж горя приносять на святу українську землю кляті окупанти. Усією громадою низько схиляємо голови у скорботі та глибоко розділяємо біль втрати з рідними і близькими. Вічна шана і пам’ять Герою!» - зазначив Олександр Гаврилюк.Про дату та час зустрічі автомобіля з тілом полеглого бійця на рідній землі, про час проведення церемонії поховання буде повідомлено згодом.