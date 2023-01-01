На війні загинув волинянин Іван Деркач

На війні загинув волинянин Іван Деркач
Трагічна звістка надійшла у Маневицьку громаду на Волині – загинув військовослужбовець Іван Деркач.

Про це у фейсбуці повідомляє Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

За його інформацією, 2 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту Батьківщини на Донеччині загинув ще один син Маневицького краю, 32-річний житель села Велика Яблунька Іван Деркач. Він без вагань став на захист рідної Вітчизни у листопаді 2022 року.
На війні загинув волинянин Іван Деркач

«Непоправна втрата для мами Юлії Олександрівни, батька Олександра Андрійовича, сестри Альони, родини… Скільки ж горя приносять на святу українську землю кляті окупанти. Усією громадою низько схиляємо голови у скорботі та глибоко розділяємо біль втрати з рідними і близькими. Вічна шана і пам’ять Герою!» - зазначив Олександр Гаврилюк.

Про дату та час зустрічі автомобіля з тілом полеглого бійця на рідній землі, про час проведення церемонії поховання буде повідомлено згодом.

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Теги: загиблі, війна
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