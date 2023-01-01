Одеські поліцейські затримали організатора «схеми» виїзду за кордон

На Одещині працівники поліції вполювали чоловіка, який організував схему виїзду ухилянтів за кордон.Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.Чоловіків призовного віку працевлаштовували до стратегічно важливих приватних підприємств та фірм. Тим самим вони отримували так звану бронь і надалі на підставі закордонного відрядження перетинали держкордон. За попередніми даними, за такою схемою виїхало щонайменше п'ятеро осіб.Відповідно до розробленої «схеми» фігурант збирав пакет документів охочих виїхати за кордон, працевлаштовував їх до стратегічно важливих приватних підприємств та фірм. На підставі цього отримувалася так звана бронь для нових працівників і відповідні матеріали направлялися до ТЦК.Надалі «клієнтів» відправляли у закордонне робоче «відрядження». Відтак вони отримували підстави для безперешкодного перетину державного кордону. Вартість фіктивного працевлаштування з подальшим виїздом за кордон становила 4500 доларів США.Нагадаємо, у Луцьку, який за «винагороду» незаконно намагався переправляти військовозобов‘язаних чоловіків через державний кордон.