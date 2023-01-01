Волинянин на понад три роки втрапив за ґрати за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 12:05
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 51-річного жителя села Мовники Володимирського району винуватим в ухиленні від призову за мобілізацією.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Військовозобов'язаний чоловік, визнаний лікарською комісією здоровим і придатним до військової служби, отримав під особистий підпис персональну повістку про необхідність прибуття до відділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки для відправки у складі команди для проходження служби у ЗСУ.
Не маючи правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, судимий до того за ухилення від сплати аліментів чоловік без поважних причин у визначений час не прибув у пункт збору, ухилившись від призову.
Суд призначив йому покарання у виді трьох років та одного місяця позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Військовозобов'язаний чоловік, визнаний лікарською комісією здоровим і придатним до військової служби, отримав під особистий підпис персональну повістку про необхідність прибуття до відділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки для відправки у складі команди для проходження служби у ЗСУ.
Не маючи правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, судимий до того за ухилення від сплати аліментів чоловік без поважних причин у визначений час не прибув у пункт збору, ухилившись від призову.
Суд призначив йому покарання у виді трьох років та одного місяця позбавлення волі.
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