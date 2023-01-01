Волинянин на понад три роки втрапив за ґрати за ухилення від мобілізації

Волинянин на понад три роки втрапив за ґрати за ухилення від мобілізації
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 51-річного жителя села Мовники Володимирського району винуватим в ухиленні від призову за мобілізацією.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Військовозобов'язаний чоловік, визнаний лікарською комісією здоровим і придатним до військової служби, отримав під особистий підпис персональну повістку про необхідність прибуття до відділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки для відправки у складі команди для проходження служби у ЗСУ.

Не маючи правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, судимий до того за ухилення від сплати аліментів чоловік без поважних причин у визначений час не прибув у пункт збору, ухилившись від призову.

Суд призначив йому покарання у виді трьох років та одного місяця позбавлення волі.



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Теги: волинянин, мобілізація, прокуратура
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