Судили волинянина, який через ревнощі побив жінку до смерті

Судили волинянина, який через ревнощі побив жінку до смерті
Волинянин, який побив жінку до смерті, сім років перебуватиме за ґратами.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 65-річного жителя села Прилісне Камінь-Каширського району винуватим в заподіянні 35-річному знайомому легких тілесних ушкоджень, а 45-річній жінці – тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть.

Доведено, що удень 26 серпня 2023 року нетверезий волинянин під час конфлікту на ґрунті ревнощів ударив ножем односельця та жорстоко побив співмешканку, завдавши травм, від яких вона померла наступного дня.

Чоловік перебуває під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волинянин, побиття, жінка, смерть, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин на понад три роки втрапив за ґрати за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 12:05
Судили волинянина, який через ревнощі побив жінку до смерті
Сьогодні, 11:50
Президент Ірану зібрався в Москву для зустрічі з путіним, – ЗМІ
Сьогодні, 11:28
Світовий рекорд: німець встановив удома 555 новорічних ялинок
Сьогодні, 11:14
На Волині у 44-річного чоловіка виявили підроблене посвідчення учасника бойових дій
Сьогодні, 11:07
Схожі новини
Судитимуть волинянина, який ударив ножем односельця та побив до смерті жінку Судитимуть волинянина, який ударив ножем односельця та побив до смерті жінку
08 листопад, 12:05
Волинянин побив до смерті палицею 32-річного односельчанина Волинянин побив до смерті палицею 32-річного односельчанина
31 серпень, 11:16
Побив знайомого до смерті: лучанин отримав сім з половиною років в'язниці Побив знайомого до смерті: лучанин отримав сім з половиною років в'язниці
24 липень, 16:30
29-річного волинянина судитимуть за побиття матері до смерті 29-річного волинянина судитимуть за побиття матері до смерті
11 липень, 17:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин на понад три роки втрапив за ґрати за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 12:05
 0
Судили волинянина, який через ревнощі побив жінку до смерті
Сьогодні, 11:50
 0
Президент Ірану зібрався в Москву для зустрічі з путіним, – ЗМІ
Сьогодні, 11:28
 0
Спомин про Героя. Волинянин загинув, знищивши ворожу бронетехніку
Сьогодні, 11:25
 0
Світовий рекорд: німець встановив удома 555 новорічних ялинок
Сьогодні, 11:14
 0
Медіа
відео
1/8