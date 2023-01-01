Світовий рекорд: німець встановив удома 555 новорічних ялинок
Сьогодні, 11:14
57-річний німець Томас Йеромін встановив новий світовий рекорд, розмістивши у будинку 555 новорічних ялинок.
Про це повідомляє Телеграмна служба новин.
У власному будинку площею 180 квадратних метрів подружжя розмістило 555 дерев. Усього їм знадобилося близько 108 000 куль та 48 000 вогників.
В одній вітальні вони помістили 89 ялинок.
Таким чином подружжя встановило світовий рекорд.
Нагадаємо, головну ялинку України у столиці вже змонтували, тепер прикрашатимуть.
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Про це повідомляє Телеграмна служба новин.
У власному будинку площею 180 квадратних метрів подружжя розмістило 555 дерев. Усього їм знадобилося близько 108 000 куль та 48 000 вогників.
В одній вітальні вони помістили 89 ялинок.
Таким чином подружжя встановило світовий рекорд.
Нагадаємо, головну ялинку України у столиці вже змонтували, тепер прикрашатимуть.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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