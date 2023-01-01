Світовий рекорд: німець встановив удома 555 новорічних ялинок





Про це повідомляє Телеграмна служба новин.



У власному будинку площею 180 квадратних метрів подружжя розмістило 555 дерев. Усього їм знадобилося близько 108 000 куль та 48 000 вогників.



В одній вітальні вони помістили 89 ялинок.



Таким чином подружжя встановило світовий рекорд.



Нагадаємо, головну ялинку України у столиці вже змонтували, тепер прикрашатимуть.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 57-річний німець Томас Йеромін встановив новий світовий рекорд, розмістивши у будинку 555 новорічних ялинок.Про це повідомляє Телеграмна служба новин.У власному будинку площею 180 квадратних метрів подружжя розмістило 555 дерев. Усього їм знадобилося близько 108 000 куль та 48 000 вогників.В одній вітальні вони помістили 89 ялинок.Таким чином подружжя встановило світовий рекорд.Нагадаємо, головну ялинку України у столиці, тепер прикрашатимуть.

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