Словаччина розблокувала рух вантажівок на кордоні з Україною
Сьогодні, 11:00
Рух для вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке», суміжний українському пункту пропуску «Ужгород», розблокований.
Про це повідомила Держприкордонслужба України.
4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке», завершилися.
Оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком.
"У зв’язку з ускладненим рухом на польському кордоні, на кордоні зі Словаччиною збільшилася кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною. Станом на сьогоднішній ранок у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажних транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Спілка перевізників Словаччини 1 грудня почала блокування руху вантажівок перед словацьким пунктом пропуску «Вишнє Німецке», суміжним з українським пунктом пропуску «Ужгород».
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Про це повідомила Держприкордонслужба України.
4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке», завершилися.
Оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком.
"У зв’язку з ускладненим рухом на польському кордоні, на кордоні зі Словаччиною збільшилася кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною. Станом на сьогоднішній ранок у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажних транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Спілка перевізників Словаччини 1 грудня почала блокування руху вантажівок перед словацьким пунктом пропуску «Вишнє Німецке», суміжним з українським пунктом пропуску «Ужгород».
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