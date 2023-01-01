На Волині в хаті-пустці замерз на смерть 63-річний чоловік
Сьогодні, 10:40
Трагічний випадок стався в Рачині Горохівської територіальної громади Луцького району.
Про це пише видання "Волинь".
Вчора, 4 грудня, близько 15.00 години місцеві жителі виявили в обійсті, в якому ніхто не проживає, бездиханне тіло людини.
Незнайомець лежав на долівці в хліві в верхньому одязі. Його особу оперативно встановили працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.
За попередньою інформацією, жертвою морозу став 63-річний житель села Коритниця сусідньої Локачинщини. Чоловік любив перехилити зайву чарку.
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Про це пише видання "Волинь".
Вчора, 4 грудня, близько 15.00 години місцеві жителі виявили в обійсті, в якому ніхто не проживає, бездиханне тіло людини.
Незнайомець лежав на долівці в хліві в верхньому одязі. Його особу оперативно встановили працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.
За попередньою інформацією, жертвою морозу став 63-річний житель села Коритниця сусідньої Локачинщини. Чоловік любив перехилити зайву чарку.
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