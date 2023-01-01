За волю України віддав своє життя Герой з Луцька Микола Мялковський
Сьогодні, 10:03
Захищаючи Україну, загинув Герой з Луцька Микола Мялковський.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще одну втрату. Лучанин Мялковський Микола Миколайович, 27.06.1995 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду інструктора.
Молодший сержант Мялковський Микола Миколайович загинув 04.12.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще одну втрату. Лучанин Мялковський Микола Миколайович, 27.06.1995 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду інструктора.
Молодший сержант Мялковський Микола Миколайович загинув 04.12.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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