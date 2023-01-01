17 місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Андрієм Чумаком

Андрієм Чумаком.



Про це



"У неділю, 3 грудня, в Георгіївському храмі звершився чин похорону над воїном Андрієм Чумаком.



28 квітня 2022 року мама голобчанина Андрія Чумака отримала звістку, що її син зник під час виконання бойового завдання на Харківщині.



Рідні шукали й чекали, молилися й надіялися...



На жаль, через 17 місяців з'ясувалося найстрашніше - він загинув.

Висловлюємо щирі співчуття сім'ї та близьким воїна, розділяємо з ними біль непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощалися з ГероємПро це повідомили на сторінці «Община Святого Георгія» у фейсбуці."У неділю, 3 грудня, в Георгіївському храмі звершився чин похорону над воїном Андрієм Чумаком.28 квітня 2022 року мама голобчанина Андрія Чумака отримала звістку, що її синРідні шукали й чекали, молилися й надіялися...На жаль, через 17 місяців з'ясувалося найстрашніше - він загинув.Висловлюємо щирі співчуття сім'ї та близьким воїна, розділяємо з ними біль непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.

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