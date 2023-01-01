Вночі на Львівщині росія атакувала трьома безпілотниками обʼєкт інфраструктури

Вночі на Львівщині росія атакувала трьома безпілотниками обʼєкт інфраструктури
Під час повітряної тривоги близько 4 години ранку 5 грудня ворог трьома безпілотниками атакував об’єкт інфраструктури на Львівщині.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування. Обійшлося без жертв та постраждалих. Пошкоджень систем життєзабезпечення області також немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що, за даними Генштабу, на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра.

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Теги: Львівщина, безпілотники, атака
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