Курс валют у Луцьку 5 грудня

Курс валют у Луцьку 5 грудня
5 грудня готівковий курс долара становить 37.25, продають його за 37.60.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.32, а продають за 40.73.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.16, а продають за 9.38.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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