У місті на Волині відремонтують поліклініку за 4 мільйони гривень





Тендер на роботи медичний заклад оголосив на сайті prozorro.gov.ua. Торги тривають до 6 грудня, інформує ІА



Очікувана вартість капітального ремонту частини приміщення лівого крила корпусу поліклініки для дорослих у Нововолинську – 4 013 993 гривні.



Як вказано в тендерній документації, роботи включатимуть заміну вікон і дверей, внутрішнє опорядження приміщення, облаштування ґанку, встановлення елементів для маломобільних груп населення, сантехнічні роботи тощо.



Ремонт планують завершити до 26 грудня 2023 року.



Гарантійний термін на роботи становитиме два роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинській центральній міській лікарні запланували капітальний ремонт частини приміщення лівого крила корпусу поліклініки для дорослих. Вартість робіт оцінили в чотири мільйони гривень.Тендер на роботи медичний заклад оголосив на сайті prozorro.gov.ua. Торги тривають до 6 грудня, інформує ІА "Волинські новини" Очікувана вартість капітального ремонту частини приміщення лівого крила корпусу поліклініки для дорослих у Нововолинську – 4 013 993 гривні.Як вказано в тендерній документації, роботи включатимуть заміну вікон і дверей, внутрішнє опорядження приміщення, облаштування ґанку, встановлення елементів для маломобільних груп населення, сантехнічні роботи тощо.Ремонт планують завершити до 26 грудня 2023 року.Гарантійний термін на роботи становитиме два роки.

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