У місті на Волині відремонтують поліклініку за 4 мільйони гривень

У місті на Волині відремонтують поліклініку за 4 мільйони гривень
У Нововолинській центральній міській лікарні запланували капітальний ремонт частини приміщення лівого крила корпусу поліклініки для дорослих. Вартість робіт оцінили в чотири мільйони гривень.

Тендер на роботи медичний заклад оголосив на сайті prozorro.gov.ua. Торги тривають до 6 грудня, інформує ІА "Волинські новини".

Очікувана вартість капітального ремонту частини приміщення лівого крила корпусу поліклініки для дорослих у Нововолинську – 4 013 993 гривні.

Як вказано в тендерній документації, роботи включатимуть заміну вікон і дверей, внутрішнє опорядження приміщення, облаштування ґанку, встановлення елементів для маломобільних груп населення, сантехнічні роботи тощо.

Ремонт планують завершити до 26 грудня 2023 року.

Гарантійний термін на роботи становитиме два роки.

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Теги: поліклініка, ремонт, Волинь
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