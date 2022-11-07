Пожежа у багатоповерхівці в центрі Луцька: подробиці від рятувальників
Сьогодні, 07:15
У Луцьку рятувальники вчора, 4 грудня, ліквідували пожежу в квартирі на вулиці Лесі Українки.
Про це розповіли в ГУ ДСНС у Волинській області.
Вчора ввечері, 4 грудня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Луцьку на вулиці Лесі Українки горить квартира на третьому поверсі багатоповерхівки. На місце події направлено черговий підрозділ 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини з обласного центру.
Прибувши до місця виклику, фахівці ДСНС провели розвідку та за допомогою водяного ствола приборкали займання.
Постраждалих немає. Імовірна причина займання – встановлюється.
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Про це розповіли в ГУ ДСНС у Волинській області.
Вчора ввечері, 4 грудня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Луцьку на вулиці Лесі Українки горить квартира на третьому поверсі багатоповерхівки. На місце події направлено черговий підрозділ 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини з обласного центру.
Прибувши до місця виклику, фахівці ДСНС провели розвідку та за допомогою водяного ствола приборкали займання.
Постраждалих немає. Імовірна причина займання – встановлюється.
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