Пожежа у багатоповерхівці в центрі Луцька: подробиці від рятувальників

У Луцьку рятувальники вчора, 4 грудня, ліквідували пожежу в квартирі на вулиці Лесі Українки.Про це розповіли в ГУ ДСНС у Волинській області.Вчора ввечері, 4 грудня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Луцьку на вулиці Лесі Українки горить квартира на третьому поверсі багатоповерхівки. На місце події направлено черговий підрозділ 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини з обласного центру.Прибувши до місця виклику, фахівці ДСНС провели розвідку та за допомогою водяного ствола приборкали займання.Постраждалих немає. Імовірна причина займання – встановлюється.