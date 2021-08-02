У Луцьку судили сутенера: яке покарання він отримав
Сьогодні, 03:11
У Луцьку судили чоловіка, який тривалий час займався сутенерством.
Про це відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, передає Insider.Media.
Обвинувачений запропонував чотирьом жінкам зайнятися проституцією при його посередництві, на що вони погодилися.
В його обов’язки входило:
-забезпечення жінок зайняттям проституцією, що полягали у підшукуванні їм клієнтів та звідництві з особами чоловічої статі для надання їм послуг сексуального характеру,
- домовленостях з «клієнтами» за ціну таких послуг,
забезпеченні транспортування,
- отриманні плати від «клієнтів» за надані ними сексуальні послуги,
відвернення насильства та обману щодо жінок з боку «клієнтів».
Найчастіше зустрічі жінок з клієнтами відбувалися в мотелі «Луцьк», що у Струмівці.
Суд визнав сутенера винним та призначив покарання - 5 років 3 місяці позбавлення волі.
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Про це відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, передає Insider.Media.
Обвинувачений запропонував чотирьом жінкам зайнятися проституцією при його посередництві, на що вони погодилися.
В його обов’язки входило:
-забезпечення жінок зайняттям проституцією, що полягали у підшукуванні їм клієнтів та звідництві з особами чоловічої статі для надання їм послуг сексуального характеру,
- домовленостях з «клієнтами» за ціну таких послуг,
забезпеченні транспортування,
- отриманні плати від «клієнтів» за надані ними сексуальні послуги,
відвернення насильства та обману щодо жінок з боку «клієнтів».
Найчастіше зустрічі жінок з клієнтами відбувалися в мотелі «Луцьк», що у Струмівці.
Суд визнав сутенера винним та призначив покарання - 5 років 3 місяці позбавлення волі.
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