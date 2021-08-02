У Луцьку судили сутенера: яке покарання він отримав





Про це відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, передає



Обвинувачений запропонував чотирьом жінкам зайнятися проституцією при його посередництві, на що вони погодилися.



В його обов’язки входило:



-забезпечення жінок зайняттям проституцією, що полягали у підшукуванні їм клієнтів та звідництві з особами чоловічої статі для надання їм послуг сексуального характеру,



- домовленостях з «клієнтами» за ціну таких послуг,

забезпеченні транспортування,



- отриманні плати від «клієнтів» за надані ними сексуальні послуги,

відвернення насильства та обману щодо жінок з боку «клієнтів».



Найчастіше зустрічі жінок з клієнтами відбувалися в мотелі «Луцьк», що у Струмівці.



Суд визнав сутенера винним та призначив покарання - 5 років 3 місяці позбавлення волі.

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