У Луцьку судили сутенера: яке покарання він отримав

У Луцьку судили сутенера: яке покарання він отримав
У Луцьку судили чоловіка, який тривалий час займався сутенерством.

Про це відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, передає Insider.Media.

Обвинувачений запропонував чотирьом жінкам зайнятися проституцією при його посередництві, на що вони погодилися.

В його обов’язки входило:

-забезпечення жінок зайняттям проституцією, що полягали у підшукуванні їм клієнтів та звідництві з особами чоловічої статі для надання їм послуг сексуального характеру,

- домовленостях з «клієнтами» за ціну таких послуг,
забезпеченні транспортування,

- отриманні плати від «клієнтів» за надані ними сексуальні послуги,
відвернення насильства та обману щодо жінок з боку «клієнтів».

Найчастіше зустрічі жінок з клієнтами відбувалися в мотелі «Луцьк», що у Струмівці.

Суд визнав сутенера винним та призначив покарання - 5 років 3 місяці позбавлення волі.

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Теги: суд, сутенер
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