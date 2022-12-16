У Любомлі прикрасять новорічну ялинку іграшками, які придбали до війни





Про це інформують у Любомльській громаді.



Зауважують, що жодних витрат на її оздоблення з місцевого бюджету не здійснювали.



Ялинку прикрасять світловими гірляндами та іграшками, які придбали до війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В День Святого Миколая на центральній площі міста, навпроти адмінприміщення Любомльської міської ради засвітяться вогні на новорічній ялинці. Засвітять вогні 6 грудня.Про це інформують у Любомльській громаді.Зауважують, що жодних витрат на її оздоблення з місцевого бюджету не здійснювали.Ялинку прикрасять світловими гірляндами та іграшками, які придбали до війни.

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