У Любомлі прикрасять новорічну ялинку іграшками, які придбали до війни

У Любомлі прикрасять новорічну ялинку іграшками, які придбали до війни
В День Святого Миколая на центральній площі міста, навпроти адмінприміщення Любомльської міської ради засвітяться вогні на новорічній ялинці. Засвітять вогні 6 грудня.

Про це інформують у Любомльській громаді.

Зауважують, що жодних витрат на її оздоблення з місцевого бюджету не здійснювали.

Ялинку прикрасять світловими гірляндами та іграшками, які придбали до війни.

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Теги: ялинка, прикраси
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