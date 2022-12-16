У Любомлі прикрасять новорічну ялинку іграшками, які придбали до війни
Сьогодні, 01:30
В День Святого Миколая на центральній площі міста, навпроти адмінприміщення Любомльської міської ради засвітяться вогні на новорічній ялинці. Засвітять вогні 6 грудня.
Про це інформують у Любомльській громаді.
Зауважують, що жодних витрат на її оздоблення з місцевого бюджету не здійснювали.
Ялинку прикрасять світловими гірляндами та іграшками, які придбали до війни.
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Про це інформують у Любомльській громаді.
Зауважують, що жодних витрат на її оздоблення з місцевого бюджету не здійснювали.
Ялинку прикрасять світловими гірляндами та іграшками, які придбали до війни.
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