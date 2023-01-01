Шацькі озера вкрилися кригою

Шацькі озера вкрилися кригою
Водойми Шацького національного природного парку вкрилися кригою.

Про це повідомили на сторінці Шацького національного природного парку у Фейсбуці.

"Водойми Шацького НПП вкрились кригою, котра як магніт манить до себе рибалок і дітей. Але потрібно бути надзвичайно уважними, адже озера повністю покриті снігом, відповідно, крига тонка та не міцна!" - йдеться у дописі.

Адміністрація Шацького НПП закликає громадян, перебуваючи на льоду, будьте вкрай обережними, дисциплінованими і суворо дотримуйтесь правил поведінки на зимових водоймах, щоб не наражати на небезпеку себе та оточуючих.

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Теги: Шацькі озера, крига
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