Шацькі озера вкрилися кригою

Водойми Шацького національного природного парку вкрилися кригою.Про це повідомили на сторінці Шацького національного природного парку у Фейсбуці."Водойми Шацького НПП вкрились кригою, котра як магніт манить до себе рибалок і дітей. Але потрібно бути надзвичайно уважними, адже озера повністю покриті снігом, відповідно, крига тонка та не міцна!" - йдеться у дописі.Адміністрація Шацького НПП закликає громадян, перебуваючи на льоду, будьте вкрай обережними, дисциплінованими і суворо дотримуйтесь правил поведінки на зимових водоймах, щоб не наражати на небезпеку себе та оточуючих.