На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, – Генштаб

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 2 керовані ракети Х-59 та 22 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 14 ворожих дронів та 1 керовану ракету Х-59.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Також з початком поточної доби російські окупанти знову завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши БпЛА типу “Shahed-136/131”. Наслідки щодо атаки уточнюються.Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Іванівка, Піщане Харківської області; Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Виїмка, Кліщіївка, Андріївка, Авдіївка, Часів Яр, Олександропіль, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка та Кам'янське Запорізької області.Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області.На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 18 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області.На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак.На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного Запорізької області.Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 – по зенітно-ракетних комплексах та 7 по артилерійських засобах противника.