За добу захисники знищили ще 1030 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.23 орієнтовно склали:



✔ особового складу - близько 333840 (+1030)



✔ танків - 5587 (+7) од,



✔ бойових броньованих машин - 10416 (+15)



✔ артилерійських систем - 7987 (+26)



✔ РСЗВ - 913 (+0)



✔ засоби ППО - 605 (+3)



✔ літаків - 323 (+0)



✔ гелікоптерів - 324 (+0)



✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6032 (+15)



✔ крилаті ракети - 1570 (+1)



✔ кораблі / катери - 22 (+0)



✔ підводні човни - 1 (+0)



✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 10483 (+32)



✔ спеціальна техніка - 1148 (+7).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу, 4 грудня, захисники знищили ще 1030 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.✔ особового складу - близько 333840 (+1030)✔ танків - 5587 (+7) од,✔ бойових броньованих машин - 10416 (+15)✔ артилерійських систем - 7987 (+26)✔ РСЗВ - 913 (+0)✔ засоби ППО - 605 (+3)✔ літаків - 323 (+0)✔ гелікоптерів - 324 (+0)✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6032 (+15)✔ крилаті ракети - 1570 (+1)✔ кораблі / катери - 22 (+0)✔ підводні човни - 1 (+0)✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 10483 (+32)✔ спеціальна техніка - 1148 (+7).Дані уточнюються.

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