За добу захисники знищили ще 1030 російських окупантів

За добу захисники знищили ще 1030 російських окупантів
За минулу добу, 4 грудня, захисники знищили ще 1030 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.23 орієнтовно склали:

✔ особового складу - близько 333840 (+1030)

✔ танків - 5587 (+7) од,

✔ бойових броньованих машин - 10416 (+15)

✔ артилерійських систем - 7987 (+26)

✔ РСЗВ - 913 (+0)

✔ засоби ППО - 605 (+3)

✔ літаків - 323 (+0)

✔ гелікоптерів - 324 (+0)

✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6032 (+15)

✔ крилаті ракети - 1570 (+1)

✔ кораблі / катери - 22 (+0)

✔ підводні човни - 1 (+0)

✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 10483 (+32)

✔ спеціальна техніка - 1148 (+7).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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