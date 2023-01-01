За добу захисники знищили ще 1030 російських окупантів
Сьогодні, 09:35
За минулу добу, 4 грудня, захисники знищили ще 1030 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу - близько 333840 (+1030)
✔ танків - 5587 (+7) од,
✔ бойових броньованих машин - 10416 (+15)
✔ артилерійських систем - 7987 (+26)
✔ РСЗВ - 913 (+0)
✔ засоби ППО - 605 (+3)
✔ літаків - 323 (+0)
✔ гелікоптерів - 324 (+0)
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6032 (+15)
✔ крилаті ракети - 1570 (+1)
✔ кораблі / катери - 22 (+0)
✔ підводні човни - 1 (+0)
✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 10483 (+32)
✔ спеціальна техніка - 1148 (+7).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу - близько 333840 (+1030)
✔ танків - 5587 (+7) од,
✔ бойових броньованих машин - 10416 (+15)
✔ артилерійських систем - 7987 (+26)
✔ РСЗВ - 913 (+0)
✔ засоби ППО - 605 (+3)
✔ літаків - 323 (+0)
✔ гелікоптерів - 324 (+0)
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6032 (+15)
✔ крилаті ракети - 1570 (+1)
✔ кораблі / катери - 22 (+0)
✔ підводні човни - 1 (+0)
✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 10483 (+32)
✔ спеціальна техніка - 1148 (+7).
Дані уточнюються.
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