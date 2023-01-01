Військовій Майї Москвич Луцькрада виділить півмільйона гривень на купівлю квартири
Сьогодні, 10:55
Луцька міська рада співфінансуватиме придбання квартири для волинської військовослужбовиці Майї Москвич. Міська рада оплатить 50 відсотків вартості житла.
Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Луцької міськради у вівторок, 5 грудня.
В рамках виконання Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників АТО/ООС та членів їх сімей Майї Москвич передбачили 50 квадратних метрів нормативної площі житла.
Майже 539 тисяч гривень – сума співфінансування, яка буде перерахована із бюджету Луцької міської територіальної громади. Таку ж суму повинен внести на рахунок в банку учасник Програми забезпечення житлом, тобто Майя Москвич.
Як відомо, волинянка Майя Москвич родом із селі Нічогівка колишнього Маневицького району. Вона - громадська активістка, учасниця Революції Гідності, ветеранка російсько-української війни, перша жінка-учасниця Національної збірної України в міжнародних змаганнях Invictus Games, засновниця клубу Archers Birds.
У серпні минулого року привезла з Ігор воїнів, що відбувалися у США, три золоті медалі для України: здобула першість зі стрільби з лука, кульової стрільби з гвинтівки стоячи та перемогла у гольф.
Нині служить у 2-му окремому стрілецькому батальйоні Сухопутних військ ЗСУ.
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Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Луцької міськради у вівторок, 5 грудня.
В рамках виконання Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників АТО/ООС та членів їх сімей Майї Москвич передбачили 50 квадратних метрів нормативної площі житла.
Майже 539 тисяч гривень – сума співфінансування, яка буде перерахована із бюджету Луцької міської територіальної громади. Таку ж суму повинен внести на рахунок в банку учасник Програми забезпечення житлом, тобто Майя Москвич.
Як відомо, волинянка Майя Москвич родом із селі Нічогівка колишнього Маневицького району. Вона - громадська активістка, учасниця Революції Гідності, ветеранка російсько-української війни, перша жінка-учасниця Національної збірної України в міжнародних змаганнях Invictus Games, засновниця клубу Archers Birds.
У серпні минулого року привезла з Ігор воїнів, що відбувалися у США, три золоті медалі для України: здобула першість зі стрільби з лука, кульової стрільби з гвинтівки стоячи та перемогла у гольф.
Нині служить у 2-му окремому стрілецькому батальйоні Сухопутних військ ЗСУ.
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