Військовій Майї Москвич Луцькрада виділить півмільйона гривень на купівлю квартири

Луцька міська рада співфінансуватиме придбання квартири для волинської військовослужбовиці. Міська рада оплатить 50 відсотків вартості житла.Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Луцької міськради у вівторок, 5 грудня.В рамках виконання Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників АТО/ООС та членів їх сімей Майї Москвич передбачили 50 квадратних метрів нормативної площі житла.Майже 539 тисяч гривень – сума співфінансування, яка буде перерахована із бюджету Луцької міської територіальної громади. Таку ж суму повинен внести на рахунок в банку учасник Програми забезпечення житлом, тобто Майя Москвич.Як відомо, волинянка Майя Москвич родом із селі Нічогівка колишнього Маневицького району. Вона - громадська активістка, учасниця Революції Гідності, ветеранка російсько-української війни, перша жінка-учасниця Національної збірної України в міжнародних змаганнях Invictus Games, засновниця клубу Archers Birds.У серпні минулого року, що відбувалися у США, три золоті медалі для України: здобула першість зі стрільби з лука, кульової стрільби з гвинтівки стоячи та перемогла у гольф.Нині служить у 2-му окремому стрілецькому батальйоні Сухопутних військ ЗСУ.