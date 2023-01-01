На Волині у 44-річного чоловіка виявили підроблене посвідчення учасника бойових дій
Сьогодні, 11:07
Дільничні виявили у волинянина підроблене посвідчення УБД.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився учора, 4 грудня, у Нововолинську.
Під час проведення дільничними офіцерами поліції профілактичної бесіди із 44-річним місцевим жителем, чоловік для засвідчення особи надав посвідчення учасника бойових дій.
Під час перевірки документу поліцейські виявили ознаки його підробки – сумніви викликала кустарним способом вклеєна фотокартка.
На місце прибула слідчо-оперативна група поліції, підозрілий документ вилучили. Його направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про використання завідомо підробленого документа.
Правопорушнику загрожує, зокрема, до двох років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився учора, 4 грудня, у Нововолинську.
Під час проведення дільничними офіцерами поліції профілактичної бесіди із 44-річним місцевим жителем, чоловік для засвідчення особи надав посвідчення учасника бойових дій.
Під час перевірки документу поліцейські виявили ознаки його підробки – сумніви викликала кустарним способом вклеєна фотокартка.
На місце прибула слідчо-оперативна група поліції, підозрілий документ вилучили. Його направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про використання завідомо підробленого документа.
Правопорушнику загрожує, зокрема, до двох років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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