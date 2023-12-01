Президент Ірану зібрався в Москву для зустрічі з путіним, – ЗМІ

Ебрагім Раїсі планує прибути разом з делегацією до Москви у четвер, 7 грудня, вранці.



Про це повідомляє іранське агентство Tasnim, пише



Видання повідомляє, що Раїсі поїде в Москву на запрошення президента росії володимира путіна.



Президент Ірану планує провести "консультації з двосторонніх питань, включаючи економічні відносини, а також регіональні та міжнародні питання, особливо питання Палестини та події в Газі".



Як наголошує видання, це вже другий візит Раїсі до росії.

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