Президент Ірану зібрався в Москву для зустрічі з путіним, – ЗМІ

Президент Ірану зібрався в Москву для зустрічі з путіним, – ЗМІ
Президент Ірану Ебрагім Раїсі планує прибути разом з делегацією до Москви у четвер, 7 грудня, вранці.

Про це повідомляє іранське агентство Tasnim, пише Українська правда.

Видання повідомляє, що Раїсі поїде в Москву на запрошення президента росії володимира путіна.

Президент Ірану планує провести "консультації з двосторонніх питань, включаючи економічні відносини, а також регіональні та міжнародні питання, особливо питання Палестини та події в Газі".

Як наголошує видання, це вже другий візит Раїсі до росії.

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Теги: росія, Іран, візит
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