У Луцьку судили прикордонника, який хотів «підзаробити» на ухилянтах
Сьогодні, 18:10
У Луцьку суд покарав прикордонника, який за «винагороду» незаконно намагався переправляти військовозобов‘язаних чоловіків через державний кордон.
Про це пише ВолиньUA з посиланням на вирок Луцького міськрайонного суду.
Як з'ясувалося, приблизно на початку вересня 2022-го, прикордонник звернувся до знайомого щодо отримання консультації з приводу порядку перетину кордону.
У ході розмови він запропонував своєму колезі за 500 доларів (за одну особу) допомогти у налагоджені схеми безперешкодного перетину кордону. Загалом, підсудний планував «продавати» шлях за кордон за 10 тисяч доларів.
Знайомий винуватця дізнавшись про плани прикордонника звернувся до правоохоронних органів та повідомив про деталі бесіди.
Надалі правоохоронці підготували «наживку». Прикордонника затримали на спробі отримання неправомірної вигоди у сумі 6 тисяч доларів за незаконне переправлення «ухилянтів».
Суд виніс вирок у справі та засудив лучанина до п‘яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати подібні посади на три роки.
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Про це пише ВолиньUA з посиланням на вирок Луцького міськрайонного суду.
Як з'ясувалося, приблизно на початку вересня 2022-го, прикордонник звернувся до знайомого щодо отримання консультації з приводу порядку перетину кордону.
У ході розмови він запропонував своєму колезі за 500 доларів (за одну особу) допомогти у налагоджені схеми безперешкодного перетину кордону. Загалом, підсудний планував «продавати» шлях за кордон за 10 тисяч доларів.
Знайомий винуватця дізнавшись про плани прикордонника звернувся до правоохоронних органів та повідомив про деталі бесіди.
Надалі правоохоронці підготували «наживку». Прикордонника затримали на спробі отримання неправомірної вигоди у сумі 6 тисяч доларів за незаконне переправлення «ухилянтів».
Суд виніс вирок у справі та засудив лучанина до п‘яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати подібні посади на три роки.
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