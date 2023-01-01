Волинські воїни знищили бліндаж з окупантами

Волинські воїни знищили бліндаж з окупантами
У мережі опублікували ефектне відео, як військові із Волинської тероборони нищать російських загарбників.

Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада Територіальної оборони Збройних сил України.

Вчергове ворожий бліндаж з особовим складом знищили аеророзвідники першої стрілецької роти Луцького батальйону Волинської бригади тероборони.

Військові опублікували також відео цієї події. «І так буде до повного звільнення території України від окупантів!» - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, командир Волинської бригади тероборони, полковник Руслан Ткачук вручив бійцям 54 окремого батальйону 100 обр ТрО бригадні відзнаки «За оборону рідного краю» та медалі «За поранення» («За жертву крові в боях за волю України»).

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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