Волинські воїни знищили бліндаж з окупантами
Сьогодні, 17:27
У мережі опублікували ефектне відео, як військові із Волинської тероборони нищать російських загарбників.
Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада Територіальної оборони Збройних сил України.
Вчергове ворожий бліндаж з особовим складом знищили аеророзвідники першої стрілецької роти Луцького батальйону Волинської бригади тероборони.
Військові опублікували також відео цієї події. «І так буде до повного звільнення території України від окупантів!» - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, командир Волинської бригади тероборони, полковник Руслан Ткачук вручив бійцям 54 окремого батальйону 100 обр ТрО бригадні відзнаки «За оборону рідного краю» та медалі «За поранення» («За жертву крові в боях за волю України»).
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Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада Територіальної оборони Збройних сил України.
Вчергове ворожий бліндаж з особовим складом знищили аеророзвідники першої стрілецької роти Луцького батальйону Волинської бригади тероборони.
Військові опублікували також відео цієї події. «І так буде до повного звільнення території України від окупантів!» - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, командир Волинської бригади тероборони, полковник Руслан Ткачук вручив бійцям 54 окремого батальйону 100 обр ТрО бригадні відзнаки «За оборону рідного краю» та медалі «За поранення» («За жертву крові в боях за волю України»).
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