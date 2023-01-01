З-під руїн будинку на Донеччині дістали тіло дівчинки

З-під руїн будинку на Донеччині дістали тіло дівчинки
У Новогродівці на Донеччині з-під завалів будинку, зруйнованого російським обстрілом, дістали тіло дівчинки.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

Вже п’яту добу на місці влучання російської ракети в багатоквартирний будинок триває пошукова операція. Рятувальники спільно з кінологами поліції шукають батьків дитини, які перебувають під завалами.

Вночі 29 листопада ворог завдав удару по Новогродівці. Ракета «С-300» влучила в триповерховий будинок. Внаслідок обстрілу загинуло троє людей, серед яких 8-річна дівчинка.



Дитину знайшли під завалами сьогодні. Слідчі провели упізнання тіла. Бабуся підтвердила, що загибла – її онука.

На місці обстрілу та ще одній локації, куди складують будівельне сміття, продовжуються пошукові роботи. Кінологи поліції із службовими собаками ретельно оглядають зруйнований будинок - кожний уламок, кожен сантиметр території. Розчищати місця руйнувань допомагають місцеві волонтери.

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Теги: загиблі, війна
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