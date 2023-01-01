Знову трагічна звістка: на війні поліг волинянин Юрій Град

Унаслідок ворожого обстрілу на Харківщині обірвалося життя військовослужбовця з ВолодимираПро це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова«На жаль, маємо трагічну звістку, яка надійшла у нашу громаду з передової - 2 грудня внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині загинув мешканець Володимира Юрій Град», - зазначив мер Володимира.Молодший сержант був призваний до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. До останнього подиху був вірний присязі та гідно виконував свій військовий обов'язок.У чоловіка, якому тепер навіки 42 роки, залишилась мама, дружина та двоє дітей.«Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Юрія Града, зокрема його дружині Ірині Град, яка працює в управлінні ЦНАПу виконавчого комітету Володимирської міської ради. Вічна шана та пам'ять Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.Про день та час зустрічі тіла загиблого, а також чину похорону, міська влада повідомить згодом.