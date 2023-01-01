Знову трагічна звістка: на війні поліг волинянин Юрій Град

Знову трагічна звістка: на війні поліг волинянин Юрій Град
Унаслідок ворожого обстрілу на Харківщині обірвалося життя військовослужбовця з Володимира Юрія Града.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

«На жаль, маємо трагічну звістку, яка надійшла у нашу громаду з передової - 2 грудня внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині загинув мешканець Володимира Юрій Град», - зазначив мер Володимира.

Молодший сержант був призваний до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. До останнього подиху був вірний присязі та гідно виконував свій військовий обов'язок.

У чоловіка, якому тепер навіки 42 роки, залишилась мама, дружина та двоє дітей.
Знову трагічна звістка: на війні поліг волинянин Юрій Град

«Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Юрія Града, зокрема його дружині Ірині Град, яка працює в управлінні ЦНАПу виконавчого комітету Володимирської міської ради. Вічна шана та пам'ять Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.

Про день та час зустрічі тіла загиблого, а також чину похорону, міська влада повідомить згодом.

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Теги: загиблі, війна
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