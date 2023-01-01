Знову трагічна звістка: на війні поліг волинянин Юрій Град
Сьогодні, 17:19
Унаслідок ворожого обстрілу на Харківщині обірвалося життя військовослужбовця з Володимира Юрія Града.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
«На жаль, маємо трагічну звістку, яка надійшла у нашу громаду з передової - 2 грудня внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині загинув мешканець Володимира Юрій Град», - зазначив мер Володимира.
Молодший сержант був призваний до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. До останнього подиху був вірний присязі та гідно виконував свій військовий обов'язок.
У чоловіка, якому тепер навіки 42 роки, залишилась мама, дружина та двоє дітей.
«Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Юрія Града, зокрема його дружині Ірині Град, яка працює в управлінні ЦНАПу виконавчого комітету Володимирської міської ради. Вічна шана та пам'ять Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.
Про день та час зустрічі тіла загиблого, а також чину похорону, міська влада повідомить згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
«На жаль, маємо трагічну звістку, яка надійшла у нашу громаду з передової - 2 грудня внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині загинув мешканець Володимира Юрій Град», - зазначив мер Володимира.
Молодший сержант був призваний до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. До останнього подиху був вірний присязі та гідно виконував свій військовий обов'язок.
У чоловіка, якому тепер навіки 42 роки, залишилась мама, дружина та двоє дітей.
«Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Юрія Града, зокрема його дружині Ірині Град, яка працює в управлінні ЦНАПу виконавчого комітету Володимирської міської ради. Вічна шана та пам'ять Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.
Про день та час зустрічі тіла загиблого, а також чину похорону, міська влада повідомить згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
З-під руїн будинку на Донеччині дістали тіло дівчинки
Сьогодні, 17:49
Волинські воїни знищили бліндаж з окупантами
Сьогодні, 17:27
Знову трагічна звістка: на війні поліг волинянин Юрій Град
Сьогодні, 17:19
«Ці чоловіки були саме такими – відважними, відданими країні»: у Ковелі попрощалися одразу з трьома Героями
Сьогодні, 17:12
У полі під Луцьком знайшли цікавий історичний артефакт
Сьогодні, 17:07