«Ці чоловіки були саме такими – відважними, відданими країні»: у Ковелі попрощалися одразу з трьома Героями

Андрієм Лукашуком, Максимом Хатіним і Олександром Коцюбчиком.



Про це Ігор Чайка.



"Давно «Героям слава» не звучало на нашій центральній площі так багатолюдно… Але від того багатолюддя сьогодні було особливо тяжко.

Три воїни, три окремі життя, кожне – обірване росією", - йдеться в повідомленні.



Андрій Лукашук загинув 29 листопада на Куп’янському напрямку на Харківщині. Максим і Олександр полягли 1 грудня у одному бою на Донеччині.



"Андрій Лукашук мав складну долю. Склалося так, що все доросле життя прожив без матері і батька. Але став достойним чоловіком і, як сказав сьогодні під час прощання його син Микола, батьком з великої букви. Щоб попрощатися із батьком, він теж вирвався із військової служби.



«Тато, тепер ти будеш моїм ангелом-охоронцем», – сказав воїн біля домовини… Батькові Микола сьогодні присвятив вірш. Кожне слово – в саме серце…" - зазначив Ігор Чайка.



Максим Хатін і Олександр Коцюбчик добровольцями стали на захист у перші дні повномасштабної. Обидва свого часу були в АТО і мали чітку патріотичну позицію.



"Максим Хатін загинув у 35, ще так багато не встигнувши. Був розлучений, але мріяв про нову сім’ю, про дітей і хотів завести собаку. Максим мав дуже багато друзів і золоті руки. Як кажуть його батьки, він без перебільшення – найкращий у світі син.



У вересні, тримаючи таємницю до останнього, він зробив мамі подарунок і приїхав із фронту у її день народження.



Олександр Коцюбчик завжди був, як каже його донька Діана, оптимістом. Для неї та для сина Івана він був чудовим татом. Тепер йому навіки 46.



Я дякую рідним за те, що ці чоловіки були саме такими – відважними, відданими країні.



Висловлюю співчуття ще раз, хоч жодні слова не стишать ваш біль…" - зазначив мер Ковеля.



Похоронили усіх трьох воїнів на Алеї Героїв міського кладовища.



Молитовного супроводу вашим душам, хлопці!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 4 грудня, вперше з початку повномасштабної війни Ковель прощався одразу із трьома загиблими воїнами –Про це повідомив міський голова Ковеля"Давно «Героям слава» не звучало на нашій центральній площі так багатолюдно… Але від того багатолюддя сьогодні було особливо тяжко.Три воїни, три окремі життя, кожне – обірване росією", - йдеться в повідомленні.Андрій Лукашук загинув 29 листопада на Куп’янському напрямку на Харківщині. Максим і Олександр полягли 1 грудня у одному бою на Донеччині."Андрій Лукашук мав складну долю. Склалося так, що все доросле життя прожив без матері і батька. Але став достойним чоловіком і, як сказав сьогодні під час прощання його син Микола, батьком з великої букви. Щоб попрощатися із батьком, він теж вирвався із військової служби.«Тато, тепер ти будеш моїм ангелом-охоронцем», – сказав воїн біля домовини… Батькові Микола сьогодні присвятив вірш. Кожне слово – в саме серце…" - зазначив Ігор Чайка.Максим Хатін і Олександр Коцюбчик добровольцями стали на захист у перші дні повномасштабної. Обидва свого часу були в АТО і мали чітку патріотичну позицію."Максим Хатін загинув у 35, ще так багато не встигнувши. Був розлучений, але мріяв про нову сім’ю, про дітей і хотів завести собаку. Максим мав дуже багато друзів і золоті руки. Як кажуть його батьки, він без перебільшення – найкращий у світі син.У вересні, тримаючи таємницю до останнього, він зробив мамі подарунок і приїхав із фронту у її день народження.Олександр Коцюбчик завжди був, як каже його донька Діана, оптимістом. Для неї та для сина Івана він був чудовим татом. Тепер йому навіки 46.Я дякую рідним за те, що ці чоловіки були саме такими – відважними, відданими країні.Висловлюю співчуття ще раз, хоч жодні слова не стишать ваш біль…" - зазначив мер Ковеля.Похоронили усіх трьох воїнів на Алеї Героїв міського кладовища.Молитовного супроводу вашим душам, хлопці!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію