У полі під Луцьком знайшли цікавий історичний артефакт

У полі під Луцьком знайшли цікавий історичний артефакт
У колекцію Волинського краєзнавчого музею потрапив цікавий артефакт – доказ того, як змінні окупаційні режими вели боротьбу з українською ідентичністю.

Про це повідомляє у фейсбуці краєзнавчий музей.

На розореному полі в околицях Луцька була знайдена артилерійська гільза із національною символікою та українськими друкованими виданнями. На понищеному часом папері все ж таки впізнаємо герб – Тризуб, часопис «Орленя», фрагменти сторінок із книги про історію України.

Вміст гільзи був герметично закритий спеціально виготовленим корком. Той, хто її закопав заради своєї безпеки міг усе знищити, але вочевидь, мав намір зберегти українське слово для себе і нащадків, вірив, що Україна знову постане.



«Дякуємо за цінний подарунок для музею Святославу Матвійчуку», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Державному архіві Волинської області оприлюднили справи щодо 80 репресованих громадян із фонду КДБ за 1939-1992 роки. Усього — 81 архівна справа.

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Теги: історія, Володимир
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