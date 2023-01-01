Трьох пасажирів автобуса, який потрапив у ДТП в Нововолинську, госпіталізували
Сьогодні, 16:43
У рейсовому автобусі, в який в'їхав фургон у Нововолинську, було 18 пасажирів, трьох з яких госпталізували.
Як повідомила Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, за кермом фургона Ford перебував 26-річний водій, котрий виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з міжміським мікроавтобусом сполученням "Нововолинськ-Луцьк".
Нагадаємо, у Нововолинську 4 грудня по обіді сталася аварія, внаслідок якої зіткнулися авто з причепом та рейсовий автобус.
За словами очевидців, фургон, що рухався в напрямку Володимира, розвернуло і відкинуло в автобус.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції, обставини аварії з’ясовуються. Вирішується питання про внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань.
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Як повідомила Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, за кермом фургона Ford перебував 26-річний водій, котрий виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з міжміським мікроавтобусом сполученням "Нововолинськ-Луцьк".
Нагадаємо, у Нововолинську 4 грудня по обіді сталася аварія, внаслідок якої зіткнулися авто з причепом та рейсовий автобус.
За словами очевидців, фургон, що рухався в напрямку Володимира, розвернуло і відкинуло в автобус.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції, обставини аварії з’ясовуються. Вирішується питання про внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань.
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