Поляки пропустили з Волині 50 порожніх фур

Поляки пропустили з Волині 50 порожніх фур
Прикордонники опублікували результати оформлення ваговозів у пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» на Волині. Протягом 12 годин вдалося пропустити 50 вантажівок.

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Пропуск порожніх вантажівок розпочався о 01:00 сьогодні, 4 грудня 2023 року, (00.00 за Варшавським часом).

Станом на 13:00 в пункті пропуску «Угринів» на виїзд з України прикордонники оформили 50 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн.

Заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюється в порядку загальної черги.

Нагадаємо, що відкриття «Угриніва» є домовленістю Міністерства відновлення України та Міністерства інфраструктури Польщі, які реалізовуються для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.

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Теги: кордон, Волинь
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