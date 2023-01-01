Поляки пропустили з Волині 50 порожніх фур
Сьогодні, 16:04
Прикордонники опублікували результати оформлення ваговозів у пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» на Волині. Протягом 12 годин вдалося пропустити 50 вантажівок.
Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Пропуск порожніх вантажівок розпочався о 01:00 сьогодні, 4 грудня 2023 року, (00.00 за Варшавським часом).
Станом на 13:00 в пункті пропуску «Угринів» на виїзд з України прикордонники оформили 50 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн.
Заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюється в порядку загальної черги.
Нагадаємо, що відкриття «Угриніва» є домовленістю Міністерства відновлення України та Міністерства інфраструктури Польщі, які реалізовуються для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.
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Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Пропуск порожніх вантажівок розпочався о 01:00 сьогодні, 4 грудня 2023 року, (00.00 за Варшавським часом).
Станом на 13:00 в пункті пропуску «Угринів» на виїзд з України прикордонники оформили 50 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн.
Заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюється в порядку загальної черги.
Нагадаємо, що відкриття «Угриніва» є домовленістю Міністерства відновлення України та Міністерства інфраструктури Польщі, які реалізовуються для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.
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