Поляки пропустили з Волині 50 порожніх фур

Прикордонники опублікували результати«Угринів-Долгобичув» на Волині. Протягом 12 годин вдалося пропустити 50 вантажівок.Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Пропуск порожніх вантажівок розпочався о 01:00 сьогодні, 4 грудня 2023 року, (00.00 за Варшавським часом).Станом на 13:00 в пункті пропуску «Угринів» на виїзд з України прикордонники оформили 50 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн.Заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюється в порядку загальної черги.Нагадаємо, що відкриття «Угриніва» є домовленістю Міністерства відновлення України та Міністерства інфраструктури Польщі, які реалізовуються для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.