На Волині рятувальники відбуксирували вантажний автомобіль
Сьогодні, 16:25
На Волині рятувальники відбуксирували вантажний автомобіль.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 4 грудня, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селищі Турійськ через негоду вантажний автомобіль частково перекрив проїжджу частину дороги та не може продовжувати рух.
На місце події виїхали черговий підрозділ 17-ї ДПРЧ селища Турійськ та за допомогою лебідки відбуксирували авто з проїжджої частини дороги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 4 грудня, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селищі Турійськ через негоду вантажний автомобіль частково перекрив проїжджу частину дороги та не може продовжувати рух.
На місце події виїхали черговий підрозділ 17-ї ДПРЧ селища Турійськ та за допомогою лебідки відбуксирували авто з проїжджої частини дороги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У полі під Луцьком знайшли цікавий історичний артефакт
Сьогодні, 17:07
На Волині рятувальники відбуксирували вантажний автомобіль
Сьогодні, 16:25
Поляки пропустили з Волині 50 порожніх фур
Сьогодні, 16:04
На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Давидчук
Сьогодні, 16:03