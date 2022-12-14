На Волині рятувальники відбуксирували вантажний автомобіль

На Волині рятувальники відбуксирували вантажний автомобіль
На Волині рятувальники відбуксирували вантажний автомобіль.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 4 грудня, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селищі Турійськ через негоду вантажний автомобіль частково перекрив проїжджу частину дороги та не може продовжувати рух.

На місце події виїхали черговий підрозділ 17-ї ДПРЧ селища Турійськ та за допомогою лебідки відбуксирували авто з проїжджої частини дороги.

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Теги: Волинь, рятувальники, автомобіль
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