На Волині рятувальники відбуксирували вантажний автомобіль





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні, 4 грудня, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селищі Турійськ через негоду вантажний автомобіль частково перекрив проїжджу частину дороги та не може продовжувати рух.



На місце події виїхали черговий підрозділ 17-ї ДПРЧ селища Турійськ та за допомогою лебідки відбуксирували авто з проїжджої частини дороги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рятувальники відбуксирували вантажний автомобіль.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 4 грудня, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селищі Турійськ через негоду вантажний автомобіль частково перекрив проїжджу частину дороги та не може продовжувати рух.На місце події виїхали черговий підрозділ 17-ї ДПРЧ селища Турійськ та за допомогою лебідки відбуксирували авто з проїжджої частини дороги.

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