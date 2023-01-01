Через «Угринів — Долгобичув» пропускатимуть порожні вантажівки

Через «Угринів — Долгобичув» пропускатимуть порожні вантажівки
Пункт пропуску «Угринів — Долгобичув», що на кордоні з Польщею, з 01:00 понеділка, 4 грудня, відкриють для проїзду порожніх вантажівок.

Про це повідомили у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

"З 01:00 4 грудня 2023 року з України до Польщі почнуть пропускати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн)", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники також наголосили, що відкриття «Угринова» є першим пунктом з переліку заходів, які реалізовуються для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.

Як повідомляє Hromadske, станом на ранок 3 грудня в чергах на вʼїзд до України перебували понад 2,5 тисячі вантажівок. Польські страйкарі продовжують блокування руху на кордоні.

Блокування триває на чотирьох пунктах пропуску. Найбільше вантажівок на пункті «Рава-Руська — Гребенне» — 850, ще по 600 — на «Краківець — Корчова» і «Медика — Шегині», а також 450 — на «Ягодин — Дорогуськ».

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Теги: кордон, розблокування, Угринів
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