Закликають присвоїти звання Герой України полеглому волинянину
Сьогодні, 18:26
Усіх небайдужих закликають підтримати петицію щодо присвоєння звання Героя України (посмертно) волинянину, капітану 110-ї окремої механізованої бригади Володимиру Голядинцю.
Про це у телеграмі повідомляє 110-та ОМБР.
«Молодий офіцер, командир роти, бойовий побратим. Володимир покинув РОП (ротний опорний пункт, - ред.), щоб врятувати поранених. Він загинув під час танкового обстрілу, коли евакуйовував бійців. І навіть в останній момент життя встиг прикрити собою побратима, тим самим врятувавши його від смерті, але, на превеликий жаль, пожертвувавши собою», - зазначили у військовій частині.
Нагадаємо, під час виконання службових обов'язків на Донеччині загинув волинянин, капітан Володимир Миколайович Голядинець, 1997 року народження.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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Про це у телеграмі повідомляє 110-та ОМБР.
«Молодий офіцер, командир роти, бойовий побратим. Володимир покинув РОП (ротний опорний пункт, - ред.), щоб врятувати поранених. Він загинув під час танкового обстрілу, коли евакуйовував бійців. І навіть в останній момент життя встиг прикрити собою побратима, тим самим врятувавши його від смерті, але, на превеликий жаль, пожертвувавши собою», - зазначили у військовій частині.
Нагадаємо, під час виконання службових обов'язків на Донеччині загинув волинянин, капітан Володимир Миколайович Голядинець, 1997 року народження.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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