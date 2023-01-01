Закликають присвоїти звання Герой України полеглому волинянину

Усіх небайдужих закликають підтримати петицію щодо присвоєння звання Героя України (посмертно) волинянину, капітану 110-ї окремої механізованої бригадиПро це у телеграмі повідомляє 110-та ОМБР.«Молодий офіцер, командир роти, бойовий побратим. Володимир покинув РОП (ротний опорний пункт, - ред.), щоб врятувати поранених. Він загинув під час танкового обстрілу, коли евакуйовував бійців. І навіть в останній момент життя встиг прикрити собою побратима, тим самим врятувавши його від смерті, але, на превеликий жаль, пожертвувавши собою», - зазначили у військовій частині.Нагадаємо, під час виконання службових обов'язків на Донеччині, капітан Володимир Миколайович Голядинець, 1997 року народження.Підтримати петицію можна за цим