Закликають присвоїти звання Герой України полеглому волинянину

Закликають присвоїти звання Герой України полеглому волинянину
Усіх небайдужих закликають підтримати петицію щодо присвоєння звання Героя України (посмертно) волинянину, капітану 110-ї окремої механізованої бригади Володимиру Голядинцю.

Про це у телеграмі повідомляє 110-та ОМБР.

«Молодий офіцер, командир роти, бойовий побратим. Володимир покинув РОП (ротний опорний пункт, - ред.), щоб врятувати поранених. Він загинув під час танкового обстрілу, коли евакуйовував бійців. І навіть в останній момент життя встиг прикрити собою побратима, тим самим врятувавши його від смерті, але, на превеликий жаль, пожертвувавши собою», - зазначили у військовій частині.

Нагадаємо, під час виконання службових обов'язків на Донеччині загинув волинянин, капітан Володимир Миколайович Голядинець, 1997 року народження.
Закликають присвоїти звання Герой України полеглому волинянину

Підтримати петицію можна за цим посиланням.

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Теги: загиблі, війна
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